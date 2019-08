Atraco de madrugada en una cafetería de Matogrande

El local Cork Coruña, ubicado en Matogrande, fue asaltado la pasada madrugada por tres encapuchados que fueron captados por las cámaras de seguridad.

El suceso ocurrió a las 03.30 horas. "Que para Matogrande no es tarde, porque todavía hay locales abiertos", cuenta el propietario del Cork Coruña. Los asaltantes se llevaron el dinero de la caja registradora y de la máquina tragaperras, que forzaron.

Entraron al interior del establecimiento rompiendo el cristal de entrada, porque según cuenta el dueño, "intentaron forzar la cerradura pero no pudieron". El problema es que no saltó la alarma. "No sé qué pudo pasar", lamenta.

El propietario del local situado en Matogrande no sabe todavía "cuánto dinero se llevaron" ni los daños que causaron en el establecimiento.