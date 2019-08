La Banda Municipal sustituye a los alumnos de la escuela de música esta noche, en María Pita

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música no se subirán esta noche al escenario de María Pita, tal y como consta en el programa de fiestas y como confirmó ayer por error el Concello. Lo hace por falta de estudiantes para poder ofrecer un recital en la plaza este día. En su lugar, tocará la Banda Municipal, que tuvo que cancelar su concierto del 7 de agosto por las malas condiciones meteorológicas.

Fuentes municipales indican que la dirección de la escuela notificó al Gobierno local saliente de que tenía problemas para montar una actuación en María Pita, por lo que se desmarcaba de la programación de las fiestas. La nueva Corporación, sin embargo, no fue consciente de esta renuncia hasta la segunda semana de agosto, ya con las fiestas empezadas, cuando la escuela se vio en el programa y aseguró que no estaba en sus planes ese recital. Para que el escenario de María Pita no se quede sin música esta noche será la Banda Municipal la que actúe en lugar de los alumnos de la Escuela Municipal de Música.