¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 13 de agosto

►As Conchiñas recibe a Paco Nogueiras

19.00 h. As Conchiñas se convertirá hoy en escenario para el artista Paco Nogueiras, que presentará su espectáculo Brinca vai!, una actividad para público familiar en el que participan pequeños y mayores.

Plaza de As Conchiñas

►Música con la agrupación Albéniz

20.00 h. El Festival Arraigo llega esta tarde a O Castrillón, con la actuación de la Agrupación Musical Albéniz, que interpretará un repertorio de músicas del mundo, del siglo de oro, y tradicional gallega.

Plaza de Pablo Iglesias

►Lydia Botana, en O Parrote

20.30 h. Dentro del programa de actividades Cascarillarte, centrado en el público familiar, actuará Bolboreta, que es Lydia Botana, con su propuesta musical De aquí para alá. Estará en O Parrote.

O Parrote

►Los jardines se llenan de artesanía

De 11.00 h. a 14.00 h. y de 17.30 h. a 22.00 h. La Feria de Artesanía continúa esta semana en los jardines de Méndez Núñez. Las tiendas cerrarán sus persianas mañana por la noche.

Jardines de Méndez Núñez

►La Escuela Municipal de Música, en María Pita

22.00 h. Los estudiantes de la Escuela Municipal de Música serán los encargados esta noche de poner banda sonora a la ciudad desde el escenario de María Pita. Sus formaciones interpretarán piezas aprendidas durante el curso.

Plaza de María Pita