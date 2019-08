La Xunta, pendiente de Repsol para que el Concello conceda permiso al poliducto

La Dirección Xeral de Patrimonio se encuentra a la espera de que Repsol entregue un informe arqueológico sobre el hallazgo de un posible petroglifo en la zona de Nostián, en un tramo afectado por la construcción del poliducto que la compañía prevé ejecutar para conectar el puerto exterior con las instalaciones de la refinería. Es por ello por lo que, según explican fuentes del Gobierno gallego, no se ha avanzado todavía en la concesión de la licencia para la construcción de este conducto.

La compañía asegura que ya ha contratado el informe y que la Xunta lo recibirá "en próximas fechas", aunque no puede especificar todavía cuándo se entregará. Repsol, que cuenta con una memoria arqueológica de la obra en la que no se encuentra catalogado este elemento, asegura que su intención es que los plazos de construcción del poliducto no se retrasen. El Concello de Arteixo, por donde también discurre el poliducto, está en los últimos pasos para la concesión de la licencia de obra, mientras que el de A Coruña no podrá avanzar en la tramitación hasta saber si ha de proteger esta piedra. La empresa prevé empezar a operar en Langosteira en 2021.

El arqueólogo municipal redactó en abril un informe sobre el hallazgo de este petroglifo en Nostián, que le había sido notificado por un vecino y que publicó este diario.

En este documento, que fue entregado a la Consellería de Cultura „de la que depende la Dirección Xeral de Patrimonio„ el arqueólogo municipal informa de que, en la zona afectada por la construcción del poliducto, se encuentra una piedra con hendiduras en forma de cazoleta que fue identificada ya por la familia Monteagudo en 1979. Y por ello solicita que se hagan los estudios pertinentes para definir si esas marcas son fruto de la intervención humana o si es una formación geológica.

Una vez que la Xunta tuvo constancia de este hallazgo, requirió a Repsol que hiciese también un estudio arqueológico sobre esta piedra. En cuanto reciba este informe, Patrimonio realizará un estudio y, "en función de sus conclusiones y del criterio técnico de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural", emitirá una resolución y responderá al Concello. Si finalmente esta piedra es un petroglifo se convertiría en Bien de Interés Cultural (BIC), como otras muestras arqueológicas de la ciudad.