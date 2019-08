Tres encapuchados atracan de madrugada un local de Matogrande

El local Cork Coruña, ubicado en el número dos de la calle Juan Díaz Porlier, en Matogrande, fue asaltado en la madrugada del lunes al martes por tres encapuchados que fueron captados por las cámaras de seguridad.

El suceso ocurrió sobre las 03.45 horas, según informaron fuentes municipales. "Que para Matogrande no es tarde, porque todavía hay locales abiertos", cuenta el propietario del Cork Coruña. Los asaltantes se llevaron el dinero de la caja registradora y de la máquina tragaperras, que forzaron. "No pudieron llevarse nada más porque hicieron demasiado ruido y escaparon", explica.

Entraron al interior del establecimiento rompiendo el cristal de entrada, porque según cuenta el dueño, "intentaron forzar la cerradura pero no pudieron". El problema es que no saltó la alarma. "No sé qué pudo pasar", lamenta.

El propietario del local situado en Matogrande no sabe todavía "cuánto dinero se llevaron" ni los daños que los delincuentes causaron en el establecimiento, en el que ayer se reparó la puerta de cristal. Del caso se encargan ahora la Policía Judicial y la Científica, que están investigando el robo.

Aunque el dueño del Cork Coruña asegura que "nunca" le había ocurrido un suceso similar en los últimos años, el barrio de Matogrande está preocupado por la situación. De ahí que los vecinos y comerciantes se hayan unido para buscar una solución. El presidente de la asociación vecinal Matogrande-Ofimático, Esteban Velasco, desvela que se está "trabajando en la contratación de seguridad privada" para vigilar las calles, sobre todo en horario nocturno. "No solo es una cosa de los comercios, sino de toda la gente del barrio. Llevamos mucho tiempo detrás de ello", cuenta.

El objetivo es hacer la zona más segura. "Estamos intentado llegar a todos los vecinos para que salga más económico. Queremos guardias que vigilen los portales y los garajes de la zona para la tranquilidad de todos", expone Esteban Velasco. Vecinos y comerciantes se reunieron ayer para determinar qué cuotas se han de pagar para formalizar la contratación de la seguridad, que se realizará "en función de las plazas privadas de uso público". La asociación vecinal espera "tenerlo cerrado" en las próximas semanas.