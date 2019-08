El circo está de vuelta en la ciudad

El Festival Manicómicos, a un año de cumplir la veintena en las calles de la ciudad, trae en la edición que da comienzo hoy, un cartel de artistas de las más variedades disciplinas. Espectáculos de clown, humor físico, circo y otras artes escénicas se repartirán por diferentes enclaves de la ciudad.

Santa Margarita, el Obelisco y el Campo da Leña y los Jardines de Méndez Núñez serán el escenario para las actuaciones de diferentes compañías y artistas procedentes de Galicia y Cataluña.

La XIX edición incorpora como novedad con respecto a las anteriores un espectáculo de danza contemporánea de la compañía Mar Gómez. La agrupación, con el montaje La vie en Rose, rinde homenaje al cine mudo. La misma compañía estrenará en la ciudad el espectáculo Slapstick, una pieza corta de humor físico.

Una de las actuaciones más curiosas de la edición de este año será la de Kerol Lee, cuyo espectáculo Welcome to my head, que conjuga elementos como circo, magia y beatbox y por el que el artista ya ha recibido dos premios internacionales.

Completan el cartel de compañías catalanas la comedia gestual de Inda Pereda, la comedia clown Wet Floor de Cris-is y el espectáculo Set Up de Los Barlou, una compañía compuesta por tres históricos de las artes escénicas, los catalanes Dani Patillas, Miner Montell y Jordi Juanet Boni.

Entre los artistas locales, los asistentes podrán disfrutar de las Aparvaolimpiadas de Mere clown y las Oh! Limpiadas de Sincronacidas, ambos espectáculos de clown relacionados con el deporte. El espectáculo C'est pas possible, de Sempre Arriba, que mezcla el clown con las acrobacias aéreas, precederá al gran broche del Festival, la tradicional gala de cierre, en la que aunarán talento los artistas de Manicómicos y los santiagueses CircoNove.

Será la decimonovena edición de un festival cuyos organizadores esperan que tenga continuidad en años venideros, para lo que apelan al compromiso de las administraciones, en palabras del codirector del festival, Carlos Sante, ayer, en la rueda de prensa de presentación en el Concello . "Necesitamos tener una seguridad. No queremos que cada año sea una lucha constante para saber si tenemos o no el presupuesto acordado", declaró.