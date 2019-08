El Concello prevé recuperar el acceso al ofimático por Lavedra que anuló Fomento

El Gobierno local tratará de recuperar el acceso directo al parque ofimático desde la avenida Alfonso Molina que el Ministerio de Fomento había suprimido del trazado de la reforma de Lavedra a comienzos de 2018, pese a haber acordado previamente su inclusión con el Ejecutivo local anterior. Según fuentes municipales, el actual proyecto de trazado de la remodelación del vial, que ya está aprobado definitivamente, sí incluye ese ramal, aunque Fomento, añaden las mismas fuentes, no confirma que figure en el proyecto constructivo, que tiene la fase de redacción "bastante avanzada". Si finalmente el acceso no aparece en este documento, el Ayuntamiento alegará para que se incorpore.

La imprecisión sobre la inclusión del ramal en el proyecto constructivo, pese a aparecer en el de trazado, impide saber por ahora si el hipotético acceso al ofimático desde Alfonso Molina sería igual que el que habían propuesto el Gobierno de Marea y Fomento antes de su supresión en 2018 „justo antes del desvío a la rotonda del edificio Proa que lleva a Pocomaco„ o si será diferente. El anuncio del Ministerio publicado en el BOE para aprobar aquel proyecto señalaba que esa conexión se realizaría "cuando el Ayuntamiento de A Coruña estime oportuna su ejecución".

Fomento advertía entonces de que si para habilitar el ramal, fuese necesario expropiar la parcela junto a la vía del ferrocarril que es propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la indemnización debería ser aportada por el Concello. El edil de Rexeneración Urbana en aquel momento, Xiao Varela, avisaba de que el coste para las arcas municipales de esa operación podría ser de varios millones de euros, al tratarse de un suelo urbanizable.

Las mismas fuentes municipales apuntan que en el caso de que el acceso al ofimático por Lavedra no apareciese en el proyecto constructivo, "el Ministerio podría redactar durante la ejecución de las obras un proyecto complementario del constructivo que contemple este ramal, el cual no tendría que tener información pública al haberla tenido ya en el proyecto de trazado y ser su cuantía inferior al 20% que regula la Ley de Contratos y ejecutarse el ramal en ese momento". No aclaran nada sobre las expropiaciones en la zona. El concejal de Urbanismo, Juan Villoslada, mantuvo ayer contactos con Fomento.

La de Alfonso Molina sería una importante conexión para los residentes del nuevo barrio del ofimático, ya que ahora solo pueden acceder a sus viviendas por la rotonda de Eirís o la parte baja del núcleo de Eirís de Abajo. Otra futura conexión, por Matogrande, consistirá en un paso viario y peatonal sobre las vías del tren y la asumirá el Concello.