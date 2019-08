¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del 15 de agosto

Andrea & The Black Cats son un cuarteto que en 2015 ganó el prestigioso Concurso de Blues de Barcelona. Ofrecen un concierto dentro del programa de Emprendimiento Musical de la Fundación Paideia y la Escuela de Organización Industrial.

►Joyas ocultas y ofertas en los jardines

Segundo día para descubrir joyas ocultas o ejemplares a buen precio. La Feria del Libro Antiguo estará en los jardines de 11.00 a 22.00, con descanso entre las 14.00 y las 17.30. Hasta final de mes.

Jardines de Méndez Núñez

►Primera jornada del festival Manicómicos

Apertura del festival Manicómicos con MeRe Clown con Aparvaolimpiadas (19.00), Kerol con Welcome to my head (20.30) e Inda Pereda con Lubbert (22.00). Entrada libre y gratuita.

Anfiteatro de Santa Margarita

►Blues santiagués para descubrir

21.00. El Espacio Mahou de la plaza de San Andrés ofrece hoy un concierto de Andhrea & The Black Cats dentro de su ciclo Descubrimientos musicales. Gratuito hasta completar aforo.

Espacio Mahou

Plaza de San Andrés, 1

►Música tradicional en O Castrillón

20.00. El grupo Xebre de la Asociación de veciños Gaiteira-Os Castros protagoniza hoy una actuación del Festival de Arraigo en la plaza de Pablo Iglesias, dentro de las fiestas de María Pita.

Plaza de Pablo Iglesias

►Unión de la Banda Municipal y Treixadura

22.00. La Banda Municipal de Música de A Coruña ofrece su segundo concierto en la plaza de María Pita. Propone un espectáculo concebido especialmente para la ocasión junto al grupo tradicional Treixadura.

Plaza de María Pita