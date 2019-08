TAP operará desde Santiago la ruta a Lisboa que eliminó de A Coruña y Vigo en 2018

La aerolínea TAP Portugal ha incluido en su plan de rutas del próximo año un enlace de Lisboa con Santiago. La empresa retiró las conexiones de la capital portuguesa con A Coruña y con Vigo en octubre de 2018, basándose en la "enorme dificultad" que encontraba la empresa White Airlines, que es la que opera los vuelos regionales, a la hora de contratar tripulaciones y también por las limitaciones que sufría entonces el aeropuerto de la capital portuguesa, que se encontraba por encima de su capacidad.

En principio, TAP anunció que sería un parón de cinco meses en la línea, y que recuperaría los vuelos en marzo de este año, aunque, superado este plazo, la aerolínea no volvió a operar la que era la segunda conexión internacional de Alvedro, tras el enlace de A Coruña con el aeropuerto londinense de Heathrow. Tampoco volvió a Peinador ni al aeropuerto de Oviedo, de donde se había ido en octubre, dejando sin conexiones directas con Lisboa al noroeste.

Preguntados por este diario tanto la Xunta como la compañía, ninguna de las dos partes ha ofrecido explicaciones sobre si esta operación viene acompañada de una dotación económica. Este anuncio se produce la misma semana en la que el Gobierno gallego manifestó su intención de supervisar las ayudas que los concellos de Santiago, Vigo y A Coruña dan a las compañías aéreas en concepto de promoción turística. Una idea que fue rechazada por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que solicitó a la Xunta que convocase la mesa de coordinación de rutas de los aeropuertos gallegos para que sus ofertas se complementen.

La ruta A Coruña-Lisboa llevaba en la parrilla de Alvedro 17 años cuando fue cancelada. Primero la operó Portugália y, tras la adquisición de la compañía en 2007, ya lo hizo TAP.

En 2014, la conexión A Coruña-Lisboa movió 14.765 viajeros, una cifra que fue creciendo cada ejercicio; 2016 se cerró con 15.402 usuarios y en 2017 se registraron un total de 24.802 viajeros. Por el camino del aumento de turistas seguía TAP Portugal en el aeropuerto coruñés en agosto de 2018, poco antes de cerrar la ruta. Entonces, llevaba 17.698 pasajeros acumulados de enero a julio, de modo que podría haber cerrado el curso, si lo hubiese trabajado entero, con 26.000 usuarios. Los vuelos se cancelaron en octubre, por lo que la compañía dejó de operar una línea en A Coruña que crecía y que no recibía ya ayudas públicas. TAP Portugal prevé también cerrar la conexión que tiene con Lisboa y el aeropuerto Ciudad de Londres por el Brexit, aunque mantendrá la operatividad con otros aeropuertos londinenses. La compañía no especificó cuándo lanzará estas nuevas rutas y no están a la venta todavía los nuevos vuelos desde Santiago a Lisboa en su web.