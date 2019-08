"Llevan produciéndose tormentas solares desde que el hombre llegó a la Tierra"

"Se ha vendido el catastrofismo de que puede suceder un evento apocalíptico que destruya nuestra tecnología y nos suma en la Edad Media, pero no va a pasar"

La evolución del Sol y la actividad solar son los pilares de la conferencia El Sol y la difícil convivencia con una estrella activa, que imparte el investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, Héctor Socas-Navarro, hoy a las 20.30 en el Planetario de la Casa de las Ciencias.

¿Qué aspectos del Sol tratará en la conferencia?

Pensaba hablar sobre todo desde el punto de la actividad solar, destacando las tormentas solares, esas erupciones que se producen en el Sol. Hay que tener cuidado porque se ha vendido el catastrofismo con que puede suceder un evento apocalíptico que destruya nuestra tecnología y nos suma en una especie de Edad Media, pero no va a pasar. Hay que saber que estas tormentas llevan ocurriendo desde que el hombre llegó a la tierra, aunque cada vez dependemos más de la tecnología, sobre la que afectan estas tormentas.

¿Pueden ser estas tormentas un peligro para el ser humano?

El evento Carrington, ocurrido en el siglo XIX, fue lo más extremo que ha sucedido, y es la referencia de que lo que podría pasar en la actualidad. Esto es como las erupciones volcánicas, que están ahí, se sabe que pueden suceder, el problema es cuando. La probabilidad de estas tormentas solares es de un 10% por cada 10 años. En 2012 una sonda espacial de la NASA fue impactada por una erupción solar que por suerte no venía dirigida a la Tierra, pero al analizar los datos se descubrió que era equiparable a un evento Carrington. A partir de este momento se empezaron a definir unas medidas de mitigación por si esto sucediese. Hay que estar prevenidos como sociedad, desarrollar tecnología y estar preparados para luchar contra este problema si se diese.

¿Es posible que el Sol muera a corto plazo?

Cuanto va a durar el Sol, está muy bien definido. Le quedan unos cinco mil millones de años de vida antes de convertirse en gigante rojo. El Sol es una estrella en mitad de su vida, y el tiempo de vida de la Tierra es el mismo, aunque esto no quiere decir que este sea el tiempo en el que nuestro planeta siga siendo habitable. Este dejará de serlo mucho antes de que desaparezca el Sol. Como parte de esta evolución, el Sol aumenta su brillo, y de aquí a mil millones de años, este será un 10% más brillante, lo que implica que se evaporarán los océanos y se habrá perdido la atmósfera.

¿Afecta el cambio climático a la evolución solar?

El tema de la capa de ozono es interesante, y aunque no tenía previsto sacarlo en esta charla, con él podemos ver que haciendo bien las cosas resolvemos grandes problemas. La capa de ozono fue un problema muy serio en su momento, y a partir de las medidas que se tomaron para reducir el los gases contaminantes, este dejó de ser una gran preocupación. Con el cambio climático le estamos dando a la gente un punto de vista tan negativo que estamos cayendo en la depresión, y entonces se piensa que ya esta todo perdido y que no hay nada que hacer. Yo creo que la gente se está insensibilizando ante este problema. Hay que vender optimismo, porque es lo que impulsa a resolver las cosas.

¿Influye el Sol en el calentamiento global?

Hay una corriente dentro del negacionismo del cambio climático en la que en un inicio se negaba que la Tierra se estuviese calentando, pero ahora ya hay muchas pruebas de ello, es evidente y no se puede contradecir. Ahora dicen que esto sucede, no por la actividad humana, si no a causa del Sol. Aunque la actividad solar muy a largo plazo puede influir sobre la Tierra, el cambio climático no es debido al Sol. En la charla espero poder incidir sobre esto.

¿Qué busca transmitir al público con esta conferencia?

Quiero que la gente tenga una idea un poco más clara de la actividad solar y que puedan distinguir un peligro real del catastrofismo apocalíptico. Me gustaría que de esta conferencia puedan aprender a ver el Sol de una manera diferente: es algo cotidiano, que vemos todos los días, y no apreciamos algunos de sus fascinantes misterios, muchos que incluso en ámbitos científicos no llegamos a entender bien, como la interacción entre magnetismo y plasma.

¿Es una charla apta para todo tipo de personas?

Quiero hacer una conferencia para todos los públicos, voy a intentar poner muchos vídeos, de erupciones solares por ejemplo, y cosas bastante espectaculares. Si que voy a mostrar algunas ecuaciones, pero son para mostrar la física que hay detrás por si hay alguien más interesado en la parte más técnica. Sobre todo va a ser una charla muy divulgativa y muy ilustrada, apoyándome en imágenes y vídeos.

¿Hay mucho desconocimiento en la sociedad acerca de esta estrella?

Se sabe muy poco, sobre todo en España, donde es reciente el concepto de cultura científica. Siempre hemos pensado que la ciencia son cosas muy técnica y muy difíciles. Si uno no lee de vez en cuando, si no sabes quién es Cervantes o Rosalía de Castro, está mal considerado, sin embargo con la ciencia no pasa eso. Uno puede decir: yo es que soy de letras, y nadie se extraña. Sin embargo si yo dijera: escribo con faltas de ortografía que yo soy de ciencias, inmediatamente la gente diría que soy un inculto. Creo que hay que ir cambiando esa mentalidad porque la cultura es todo.Vivimos en una época peligrosa: estamos a las puertas de muchos avances científicos que tienen repercusión a escala planetaria, y la humanidad debería estar involucrada en los debates. La gente vive un poco de espaldas a todo esto, lo que provoca que no tengan voz ni voto y que estos problemas, y que muchas veces no les beneficien.