El Concello desratizará el entorno del ofimático cuando acabe de desbrozar

Hace más de tres semanas que el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, prometió a los vecinos del parque Ofimático que cubrir necesidades sería una "prioridad" para el Gobierno local y, aunque hay algunos avances en su cumplimientos, los residentes reclaman agilidad al Concello. Una de las peticiones que está en marcha es la de desbrozar el entorno del barrio por el peligro de incendio. Varios operarios, tras la orden de la Concejalía de Medio Ambiente, ya han limpiado algunas zonas de titularidad pública pero fuentes municipales no descartan exigir a otros propietarios que limpien sus parcelas.

Y es que, apuntan desde María Pita, el departamento que dirige Esther Fontán analiza quiénes son los responsables de las fincas sin urbanizar, en el interior del polígono, para poder reclamar su adecentamiento. En todo caso, en lo tocante a los terrenos municipales, en cuanto esté rematada la roza se procederá a la desratización. El presidente de la asociación de vecinos Novo Centro, que comparten residentes de Matogrande y Ofimático, Esteban Velasco, advierte de que en el entorno se pueden ver numerosas ratas y serpientes, así como, dicen otros vecinos, muchos conejos.

El portavoz vecinal apunta a otra de las necesidades más urgentes del vecindario: contar con más contenedores. Varios residentes añaden en redes sociales que, además de los básicos „de basura orgánica e inorgánica„ también precisan, para reciclar, dispositivos para papel y cartón y para vidrio. Desde el Concello admiten que colocarán más, sin detallar una fecha ni un número de basureros, pero afirman que ya hay algunos instalados.

Seguridad

La única petición que no podrá ser resuelta en un corto espacio de tiempo será la de las vallas que permanecen en varias calles del Ofimático. Fuentes municipales afirman que se trata de una medida de seguridad ya que, recuerdan, no todo el barrio ha completado las obras de urbanización, que comprenden aceras, carreteras o suministros. Así, marcan para el final de la segunda fase de estos trabajos la retirada de cualquier elemento que pretenda que no se pueda transitar por todas las calles de la zona. Este proyecto aún no está rematado aunque el concejal de Urbanismo anunció este mismo mes que las labores arrancarán el año que viene. Para ello, dijo, trabajan en la reparcelación de la zona.

El más de centenar de vecinos que viven en la zona comienzan a exigir las mínimas condiciones para residir en el barrio, dejando para más adelante la petición de que el autobús urbano pueda entrar en las calles del ofimático, ya que ahora siguen sus habituales recorridos entre el Barrio de las Flores y Eirís.