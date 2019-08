Personal de Correos de As Conchiñas denuncia sobrecarga de trabajo

Los trabajadores de Correos de la unidad de reparto de As Conchiñas han denunciado, a través de un comunicado, la sobrecarga de trabajo que están soportando al hacerse cargo de las entregas de otros barrios. La empresa defiende que agosto es un mes en el que "baja la correspondencia" y que redistribución de las unidad se realiza "a partir de análisis para saber en qué zona hay más empleados y menos trabajo".

La plantilla, que se manifiesta bajo el lema Recargos cero, señalan que la distribución del trabajo es "desproporcionada e injusta". "Hay un déficit de personal y, además, cuando hay vacaciones o bajas en otros barrios, lo tenemos que cubrir nosotros", indica el miembro del comité de la huelga, Xosé Fernando Novás, quien anuncia que "ya se han iniciado los paros".

La situación está provocando retrasos en las entregas de los pedidos y cartas. "Los carteros no tienen tiempo material para atender dos barrios y el servicio está mal atendido", apunta, como consecuencia. Además, los empleados se encuentran en "una situación de estrés" constante que puede derivar en bajas. "Es un riesgo para la salud del trabajo y una pérdida de calidad del servicio postal en los barrios afectados", que son As Conchiñas, O Ventorrillo, Agra do Orzán, Os Rosales y Visma. "Si hay gente de vacaciones o de baja, que contraten más personal pero no podemos ser menos en plantilla si ocurren estas cosas", concluye Novás.