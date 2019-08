Un año del perdón que A Coruña desea

El Gobierno de Pedro Sánchez pactó hace justo un año la condonación de la deuda de los muelles de Valencia, que ascendía a 350 millones de euros. Un año en el que el anterior Gobierno local, y la Xunta después, han pedido que se le otorgue el mismo trato y se le libere del préstamo millonario que tiene que pagar o se busquen fórmulas alternativas para hacer desaparecer la carga financiera que, según consideran los responsables portuarios, les obligan a ingresar por la venta de suelo en todo el litoral, desde La Solana a San Diego.

Tras el traspaso de poderes, la alcaldesa, Inés Rey, dejó por escrito en sus acuerdos de mandato con Marea y BNG varios compromisos al respecto, como la garantía de la titularidad pública de los terrenos, la revisión de los convenios de 2004 y la creación de un consorcio con todas las administraciones implicadas en la transformación de los terrenos portuarios. A través de este órgano, se mantendría la titularidad pública del suelo que ocupan los muelles urbanos y se condonaría la deuda o bien se buscaría otra solución financiera.

En el caso de Valencia, el consorcio gestiona los terrenos cedidos gratuitamente a la ciudad tras un acuerdo del Consejo de Ministros de 2013, con Mariano Rajoy en La Moncloa y Rita Barberá en el palacio consistorial. A diferencia de A Coruña, no es un espacio liberado por la necesidad de traslado de actividades portuarias peligrosas. En el puerto valenciano se celebraron dos ediciones de la Copa América de Vela y carreras de Fórmula 1. Además, el Estado cedió el puerto viejo en desuso. La deuda que tenía es con el Instituto de Crédito Oficial y el Estado se comprometió a asumirla.

La condonación se pactó con el gobierno de la Generalitat (PSOE-Compromís) porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez necesitaba su voto para aprobar el techo de gasto. Sin embargo, el acuerdo aún no se ha materializado, sin los Presupuestos Generales del Estado aprobados, que incluían una disposición adicional para hacerlo. El Valencia demandan ahora que el Gobierno central lo haga por decreto, algo que de momento no ha sucedido.

Pero para el Gobierno de Pedro Sánchez, los casos de A Coruña y Valencia no son equiparables, pues lo que están haciendo es "financiar infraestructuras" pero no amortizar una deuda. Como segundo argumento, añade que el Estado forma parte de dicho consorcio al que se le perdonará esa cantidad. Añadió que la ley impide perdonar ese crédito por la naturaleza del deudor „una Autoridad Portuaria y no un consorcio del que forma parte el Estado„ y el objeto de las obras.

El tema estuvo presente durante meses en el pleno municipal, pero también en el Parlamento de Galicia, la Diputación y el Congreso de los Diputados en la Comisión de Fomento, que votaron en septiembre a favor de la liberación de la deuda portuaria con la oposición del PSOE, salvo en las sesiones del órgano provincial y de la Cámara alta gallega, donde sí se sumó al voto unánime.

Los socialistas no consideraban entonces factible el perdón de los 200 millones que comprometen al Puerto, a quien censuraban su gestión. Insistieron en que se revisen antes los acuerdos de 2004 y se cree un nuevo consorcio con protagonismo fundamental del Concello. El PSOE eludió la liberación de la deuda tras explicar el Ejecutivo estatal que los casos de Valencia y A Coruña son distintos.

La alcaldesa, Inés Rey, pretende que el Ayuntamiento y el Puerto negocien conjuntamente con el Gobierno en Madrid la deuda que estipula el convenio firmado en 2004. La intención es "ir de la mano, con respeto institucional por el bien del puerto y, especialmente, de la ciudad". Rey aseguró, tras una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, el mes pasado, que su intención sigue siendo la de crear un consorcio y pedir la condonación total de la deuda, sí jurídicamente es posible, o el estudio de otras fórmulas que permitan saldar ese coste de la obra portuaria en Langosteira. Para Losada, ese perdón por parte del Gobierno central sería "fantástico".