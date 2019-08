La concesionaria continúa la negociación con un gestor privado para trasladar los residuos

Desde Albada no comentaron ayer la decisión municipal pero sí explicaron que la negociación con un gestor privado sigue en marcha. Las conversaciones con la empresa Gestán Medioambiental para enviar la basura al centro de tratamiento privado As Pías, en el municipio de Sobrado, comenzaron hace semanas y cerrar el precio final por tonelada sería el último escollo para firmar el acuerdo. Esta alternativa para retirar los residuos de Nostián surgió después de descartar el envío de los mismos a Sogama por el coste que establecía. La Consellería de Medio Ambiente marcaba una tarifa de alrededor de 55 euros y no se garantizaba a largo plazo ya que cambiaría, cuando fuera periódico, a casi 70 euros, lo que abona el resto de concellos gallegos por llevar la basura a la planta de Cerceda. En el caso de Gestán Medioambiental, el precio estaría entre 40 y 47 euros por tonelada. La Xunta ya comunicó a Albada el expediente abierto por acumular la basura al aire libre y esta tiene de plazo hasta el 6 de septiembre para presentar un escrito en el que justifique la situación. Después, los técnicos realizarán la propuesta de sanción.