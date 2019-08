Negativa a un desalojo voluntario por parte de Hércules de Armamento

El recurso presentado por Hércules de Armamento solo significa una cosa, que quiere continuar gestionando la fábrica de armas. El titular de la concesionaria, Ramón Mejuto, lo confirma. Tendría que haber entregado el pasado mayo las llaves del complejo industrial, pero se resiste. No habrá desalojo voluntario. La idea de la empresa es mantener la actividad en unas instalaciones que "fueron concedidas legalmente", según palabras de Mejuto, quien asegura que el pago del canon está "pendiente" a pesar de que "no hay ningún contencioso del Ministerio de Defensa para reclamarlo". La actividad dentro de Pedralonga es casi "nula", aunque, según Hércules, los 56 empleados „sin cobrar„ están "implicados" con el proyecto y la maquinaria están en buenas condiciones a pesar de que no tienen carga de trabajo actualmente. Defensa ya tiene otros planes para la fábrica de armas, donde se instalaría el proyecto impulsado por la Universidade da Coruña y empresas privadas de la Ciudad de las TIC, basado en la promoción y la investigación de las nuevas tecnologías.