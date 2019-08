Pedralonga aguarda por Defensa

La relación entre la fábrica de armas y Hércules de Armamento comenzó en 2014, cuando se hizo efectivo el contrato. Cinco años después, el historial de la empresa está lleno de deudas, impagos e incumplimientos como carecer de seguridad en las instalaciones. Una serie de problemas que han llevado a Defensa a declarar caducada la concesión. Cuenta con el informe favorable del Consejo de Estado para hacerlo pero, cuando ya estaba cerca de recuperar el complejo industrial, la concesionaria presentó un recurso para exigir su continuidad

La historia entre la fábrica de armas y su adjudicataria, Hércules de Armamento, tenía que haber acabado hace justo una semana. Pero se alargó a raíz del escrito presentado por la empresa contra la orden de desalojo de las instalaciones de Pedralonga. Ahora es el Ministerio de Defensa el que debe analizar el documento y resolver si Hércules tiene razones para reclamar su continuidad o si, por el contrario, debe ejecutar un desalojo forzoso. Existe, además, un informe favorable del Consejo de Estado para la reversión de la fábrica de armas.

Una concesión de cinco años. El Gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2014 la gestión de las instalaciones de Pedralonga a Hércules de Armamento, frente a la propuesta de IFFE apoyada por el antiguo comité y por el Ejecutivo municipal de Carlos Negreira. El concurso se abrió tras poner fin a los 76 años de actividad de General Dynamics como adjudicataria. Esto abrió otro capítulo en Pedralonga, en el que la nueva concesionaria se comprometió a generar empleo y a tener actividad industrial. Pero no lo cumplió. Como indica el informe del Consejo de Estado, en noviembre de 2015, "se suspendió la autorización como fábrica de armas de guerra concedida a la empresa adjudicataria como consecuencia de haber retirado esta el servicio de vigilancia de las instalaciones". Fue la primera infracción de Hércules. Pero le siguieron más.

Problemas económicos. En las comisiones de seguimiento celebradas en marzo y noviembre de 2016, detalla el órgano consultivo, se pusieron de manifiesto "las dificultades financieras" de la empresa, "tanto por falta de ingresos „seguía sin encontrar inversor„ como por aumentos de las deudas, especialmente por salarios atrasados y cotizaciones a la Seguridad Social. El Gobierno central inició hace un año los trámites para recuperar la fábrica de armas, después de que la adjudicataria no abonase una parte del canon anual que debe pagar a Defensa, que asciende a 250.000 euros. La empresa solo pagó la primera anualidad del canon por el uso de las instalaciones para formalizar la adjudicación tras ganar el concurso público en 2014. El segundo, el tercero y una parte del pago del cuarto ejercicio los cobró el Estado a partir de la ejecución de los avales que garantizaban el contrato, que eran de 400.000 euros. Unos avales que, apunta en su escrito el Consejo de Estado, eran necesarios "por las especiales circunstancias que concurren en la concesión, la naturaleza del inmueble, instalaciones y maquinaria que contiene.

Otras incidencias. A los problemas económicos se sumaron otros incumplimientos como carecer de empresa de seguridad y perder el suministro de luz y agua por impago de las facturas. Una situación que llevó a Defensa a abrir, en noviembre de 2016, un periodo de información "para conocer el grado de incumplimiento de las obligaciones de la concesionaria". Además, la Seguridad Social comunicó que Hércules de Armamento había elevado su deuda a 1,06 millones de euros y se "informaba de que se había iniciado expediente de apremio en el que se había dictado diligencia de embargo de los bienes de la interesada". Hasta este momento y basándose en este historial, la Asesoría Jurídica respondió que aún consideraba "improcedente declarar la caducidad" del contrato. No fue hasta que Hércules no pagó la cuarta anualidad cuando se decidió en firme revocar la concesión de la fábrica de armas. Fue el 28 de diciembre de 2017 cuando se le comunicó a la empresa que, si no pagaba su deuda antes del 1 de febrero de 2018, se ejecutaría la fianza depositada „el aval„ y se declararía la caducidad de la concesión conforme a lo previsto en la cláusula 24 del pliego si no hacía efectivo el pago. El abono nunca se realizó y, en marzo del año pasado, Defensa inició el expediente de extinción del contrato.

Alegaciones. La empresa presentó alegaciones, defendiendo que "no concurre incumplimiento suficientemente grave" para que acabe su actividad en Pedralonga, además de solicitar el fraccionamiento del pago o un aplazamiento. Así se llega a junio de 2018, con cambios en el Gobierno central. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que el impago tiene "entidad suficiente" y descarta aplazar la deuda. Tres meses después, caduca el expediente. Un pequeño retraso hasta que se vuelve a poner en marcha, ya con el informe favorable del Consejo de Estado, supremo órgano consultivo del Gobierno central, que avala que Defensa revoque la concesión de la fábrica de armas. El final estaba cerca hasta que Hércules presentó otro recurso para continuar en el complejo industrial.