"Ahora puedo interpretar el personaje de Don Giovanni con más tranquilidad"

El cantante de ópera español, Juan Jesús Rodríguez, considerado como uno de los cinco mejores barítonos del mundo, es el protagonista de 'Don Giovanni', la ópera de Mozart que el Teatro Colón acogerá en dos semanas. Esta obra se representó por primera vez en España en 1798 en A Coruña, y vuelve a la ciudad más de dos siglos después con una adaptación de cuya dirección artística y escénica se ha ocupado el cineasta Carlos Saura. La obra se estrenará en el Colón el día 13 de septiembre a las 20.00, con un segundo pase el día 15 a la misma hora

Es una figura muy destacada en el mundo de la ópera con una larga trayectoria ¿le ha sido más fácil enfrentarse a esta obra gracias a su experiencia?

Por supuesto, yo he cantado mucho repertorio y ahora puedo abordar un personaje como Don Giovanni con mucha más tranquilidad. Mis alumnos muchas veces me preguntan si pueden empezar a cantar con Mozart, y yo siempre les digo lo mismo: Para cantar Mozart tienes que haber hecho primero un recorrido, por el bel canto y otros repertorios. Mozart no es fácil de cantar, aunque a veces se nos diga que sí.

El mito del Don Juan es la base de esta ópera. ¿Cómo ha vivido a este personaje?

Creo que es un papel que para hacerlo en teatro está muy bien, aunque a mí lo que menos me gusta es que es un hombre que carece de valores. Don Giovanni no quiere hacer feliz a la mujer, él busca la satisfacción personal: abusa de su poder, es hedonista... Son valores que están en la sociedad, pero que creo que están en hombres que yo no considero hombres. Yo personalmente me considero un hombre de verdad, y me gusta hacer feliz a las mujeres y ayudar en todo lo que pueda.

¿No es un personaje con el que se identifique, no?

Para nada, pero me gusta escenificarlo porque puedo dar ejemplo de lo que no hay que hacer. Mozart distingue perfectamente el bien del mal de una manera un poco inocente, y coloca a Don Giovanni como un hedonista que abusa del poder, del vino, de la mujeres y a quien solo le importa él mismo, y al final acaba mal. Le dan la oportunidad de rectificar varias veces, pero él no quiere. Lo importante es que la vida siempre te da la oportunidad de cambiar.

¿Qué tiene de especial la ópera de Don Giovanni?

Yo soy un barítono que hago mucho repertorio de Verdi, no suelo hacer nada de Mozart, entonces para mí es una obra muy especial, es un reto. Si que he hecho Mozart, pero hace 20 años, en el Teatro Real: Las bodas de fígaro, que me encantó. Pero esta es la segunda vez que represento una ópera suya y me parece que es una obra muy interesante a nivel actoral, que me permite sacar todos mis colores. A nivel musical es interesantísima, sin duda, es muy pura, limpia...

¿Es una ópera que requiere mucha técnica?

Es diferente, en Verdi la tesitura es mucho más difícil que en Mozart.Verdi utiliza mucho más el legato o el bel canto, y Mozart mucho más el recitativo, el parlato o el destacato en el caso del barítono. Para manejar el parlato tienes que haber hecho mucho de actor para que no sufra la voz y puedas seguir cantando y hablando a la vez. Para esto quizás me ha servido mucho mi repertorio en zarzuela, donde se habla y se canta. Creo que esto me ha ayudado a abordar bastante bien esta obra.

El cineasta Carlos Saura se ha ocupado del montaje, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Está siendo muy gratificante, es una persona muy sabia y que tiene mucho bagaje. A la vez es muy humilde; si hay algo que no controla, él está dispuesto a recibir consejos e ir aprendiendo más sobre la ópera.

¿Ha influido que Saura sea director de cine en la concepción de la representación?

Desde luego, esta va a ser una representación muy visual, donde el trabajo actoral es muy minucioso, podríamos decir perfectamente que vamos a estar en una película . Y aunque no quiero adelantar nada de la escenografía, esta va a ser una obra muy cinematográfica.

Ya están agotadas muchas de las entradas, ¿cree que la obra le gustará a la gente?

Yo creo que les va a encantar, porque además de las direcciones, el elenco es inmejorable: hay buen rollo, y además hay un gran nivel artístico. Es una obra muy clara que todos van a poder entender. Incluso el público más principiante podrá disfrutarla.

¿Es difícil compaginar un trabajo como este, en la ópera, con una vida familiar?

Para mí lo peor de la ópera es que estás mucho tiempo fuera. Yo ahora tengo la suerte de que está toda mi familia aquí porque son vacaciones, pero durante el año vienen los momentos de separación, y a mí personalmente eso se me hace muy duro. Siempre buscamos conjugar vida profesional y personal, porque para mí la familia es muy importante.