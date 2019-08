Albada cerrará de manera "inminente" un acuerdo tras la amenaza del Ayuntamiento

El acuerdo es "inminente". Fuentes cercanas a la negociación entre Albada y Gestán Medioambiental avanzaron ayer que el cierre del pacto entre la concesionaria de la planta de Nostián y el gestor privado que asumiría los residuos en su centro de tratamiento privado As Pías, en el municipio de Sobrado, está cerca, forzado por la amenaza del Concello de retirar de manera subsidiaria las 12.000 toneladas de rechazos que se acumulan al aire libre en la instalación. Pese a lo avanzado de las conversaciones, que comenzaron a finales del mes de julio, el precio por tonelada es el único fleco que queda por plasmar para firmar el pacto.

La Concejalía de Medio Ambiente ofreció tres días a la empresa „desde última hora de la mañana del martes„ para que comenzara el traslado de la basura y, tal como está de avanzado el acuerdo, todo parece indicar que no se cumplirá la amenaza. De no rubricarse, el Gobierno local asumiría la tarea y le pasaría después la factura a Albada. Aunque no preveía que el "incumplimiento del contrato" comportara ninguna multa, la concejala Esther Fontán apuntaba que los presupuestos solicitados para realizar el movimiento de la basura buscaban "garantías" en estas labores y no solo el precio más bajo, por lo que esta solución resultaría más costosa para la empresa concesionaria.

Este tercer requerimiento enviado por el Concello por la acumulación de basura está basado en el último informe de los técnicos municipales que apunta a "graves riesgos" laborales y de "calidad ambiental" para la ciudad". Calificaba la situación en Nostián de "crítica".

Urgencia

"Todos deseamos que esto se solucione", explica el presidente del comité de empresa, Julio Maceiras, que ya advertía la semana pasada de que la instalación estaba colapsada por la basura. El representante de los trabajadores afirma que en todo momento el Concello estuvo "al tanto" de la situación que se vivía en el interior de Nostián y confirma que el riesgo de incidencias en el exterior es importante. Dentro, en las naves, la actividad diaria de tratamiento de la basura es "normal", confirma Maceiras, pero la acumulación en viales y otros espacios libres dificulta el movimiento de la plantilla cuando entran o salen de sus puestos de trabajo. Todos están vigilantes por la maquinaria pesada que se mueve entre la basura y que puede causar , dice, incidentes en el exterior.

Pese a la satisfacción de que la solución esté cerca tras la amenaza del Concello, Maceiras considera que hay otros factores a tener en cuenta. "El ultimátum está en la explanada", apunta el portavoz de la plantilla, que advierte de que queda "poco" espacio para que la apilación de basura obligue a "cerrar la puerta". Lamenta que cuando en abril la Xunta prohibió llevar los rechazos a la planta de Grixoa, en abril, no ofreciera una solución alternativa.