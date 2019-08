La larga espera de Langosteira

Compás de espera para la ciudad. Un año después de que el Gobierno central anunciase la condonación de la deuda al consorcio de Valencia por las obras para habilitar el antiguo puerto como circuito de Fórmula 1 y como sede de la Copa América de Vela, A Coruña no ha avanzado todavía en el camino que la lleve a tener el mismo fin: que la Autoridad Portuaria sea liberada de la deuda y que los terrenos de los muelles interiores salgan de la operación a la que los condenaron los acuerdos de 2004. Su venta y su conversión en suelo en el que construir viviendas, oficinas y tiendas para poder saldar los 300 millones de euros que aún le quedan por pagar a la Autoridad Portuaria.

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, explicó ayer que el Concello trabaja "en coordinación" con la Autoridad Portuaria y con Madrid para "buscar fórmulas que faciliten la situación financiera derivada de las obras del puerto exterior" y adelanta que, "en septiembre", intensificarán "los contactos". El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sin embargo, ya aclaró en 2018 que los casos de A Coruña y Valencia eran diferentes, por lo que descartaba que su final fuese a ser el mismo. Defendía que, al ser el deudor la Autoridad Portuaria y no un consorcio, la condonación no era posible.

El PP cargó ayer no solo contra el Gobierno local por no haber conseguido avances en la condonación de la deuda, sino también contra el delegado del Gobierno, Javiero Losada, por haber prometido que convocaría la "comisión de seguimiento de los convenios portuarios en octubre de 2018" y por no haberlo hecho todavía en agosto de 2019. "El presidente Sánchez gobierna con los presupuestos que dejó [Mariano] Rajoy. Y en esos presupuestos estaba garantizada la financiación del tren. La alcaldesa no puede permitir que Sánchez le quite a A Coruña para dárselo a otra ciudad. No necesita nuevo Gobierno para ejecutar la obra", defendió el PP.

Marea Atlántica se mostró muy crítica también ayer con Losada por no haber cumplido su palabra y con Sánchez, por no haber respondido a la propuesta de consorcio realizada desde el Concello en el anterior mandato, por lo que urge al Gobierno local a constituir la Comisión Especial del Borde Litoral, que presidirá Marea, para "impulsar la recuperación ciudadana de los terrenos portuarios".

La formación considera que se han de cumplir las solicitudes que se hicieron, a través de mociones, tanto en el Concello, como en la Diputación y el Parlamento, que contenían no solo la condonación de la deuda, sino la revisión de los convenios de 2004, la creación de un ente público para gestionar los muelles interiores y la financiación de la conexión ferroviaria del puerto exterior para garantizar su viabilidad.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, considera que la diferencia de trato es "evidente". El BNG avanzó ayer que será "muy firme y muy exigente" para que el PSOE cumpla el acuerdo que alcanzó con los nacionalistas para la investidura, que pasa por que la deuda "no represente una hipoteca" para el futuro de los muelles interiores. "Por desgracia, esta interinidad, que corre el riesgo de convertirse en permanente, no favorece el ambiente negociador, se desaprovecharon oportunidades, como la de la negociación de los presupuestos. A pesar de que no se aprobaron, ningún grupo puso encima de la mesa la deuda del puerto como condición para llegar a un acuerdo", denunció ayer Jorquera, que considera que el caso de A Coruña tendría que tener preferencia sobre el de Valencia, ya que se trata de una infraestructura para fomentar el tejido productivo de la comarca.

La portavoz de Ciudadanos, Mónica Martínez, es la única que se opone a la condonación de la deuda, aunque no a la creación de un consorcio. "Creemos que no se debe condonar la deuda porque nuestro sistema portuario de titularidad estatal se basa en el principio de autosuficiencia financiera", dijo ayer Martínez, que defiende que se podría crear un ente "formado por todas las administraciones implicadas y, a partir de ahí, empezar a trabajar en un modelo de gestión que permita liberar los terrenos del puerto para la ciudad" y que también apueste por "un puerto exterior que realmente tenga conectividad para poder posicionarse como puerta logística de enlace entre Europa y el continente americano".

Martínez considera que "es necesaria toda ayuda que pueda prestar el Gobierno Central para el desarrollo del puerto exterior".