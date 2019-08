Los policías denuncian que falta por cubrir un 20% de la plantilla del 091 en A Coruña

"No somos un chicle". Los trabajadores de la Policía Nacional en A Coruña contradicen la versión oficial de la jefatura en la ciudad y afirman que existe una carencia cuantificable de agentes. Los sindicatos denuncian que hay alrededor de un 20% de vacantes en la plantilla, según el catálogo de puestos de trabajo, y que la situación en la mayor parte de los servicios es "preocupante". Con respecto a los trece robos que se registraron el pasado fin de semana en domicilios, los funcionarios advierten de que no hay suficientes empleados para realizar tanto labores de prevención previa como de investigación posterior.

La falta de personal fue planteada por los representantes de los trabajadores el año pasado al delegado del Gobierno, Javier Losada, y a la subdelegada, Pilar López-Riobóo, pero, lamentan, no ha habido avances desde entonces. Una situación que, añaden, empeora en el período estival. Por una parte, los agentes se van de vacaciones y, por otra, hay dispositivos especiales de turismo o por las fiestas o espectáculos que restan agentes en las calles. "En verano hay más problemática", alerta el representante del Sindicato Profesional de Policía (SPP) en Galicia, Germán Lago. Cuantifica en un tercio el número de agentes de descanso lo que deja a la plantilla, dice, en un 60% aproximadamente.

Justo en verano también llegan a la urbe los agentes en prácticas y, para el secretario en Galicia de la Confederación Española de Policía (CEP), Borja Varela, acaban "rellenando plantilla" aunque deberían estar "formándose". Este verano están en A Coruña nueve agentes, de los cuales cinco trabajan en la Brigada de Seguridad Ciudadana y cuatro en las oficinas de denuncias. La carencia de agentes, que el portavoz cuantifica entre 150 y 200 policías, es evidente, dice. "No hay discusión", añade. Y, para ilustrarlo, afirma que hace una década patrullaban la ciudad un total de diez coches y ahora solo lo hacen cuatro. Y cubiertos por agentes en prácticas, apostilla. Con respecto a los robos en viviendas, se trata de un tipo de delito, apunta, que sucede, sobre todo, en época estival, ya que los asaltantes aprovechan la ausencia de los propietarios de los pisos para entrar en ellos y sustraer objetos de valor y justo ahora es el momento de mayor déficit del 091. La mayor parte de los asaltos denunciados el fin de semana pasado parecían obra de una banda organizada ya que no había signos de la entrada en las casas y porque lo que se llevaron era dinero y joyas. SegúnVarela, las investigaciones de este tipo de delitos son "largas y complejas" y precisan de funcionarios "especializados" para identificar a sus autores. Con respecto a la prevención, el representante de los trabajadores razona la capacidad de pillar in fraganti a cualquier sospechoso: "Cuantas más patrullas en la calle, más posibilidades hay".

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Sandra Castro, alerta de la "dificultad" de atrapar a este tipo de grupos de delincuentes porque, dice, "operan con rapidez, en cuestión de segundos" y, añade, porque son "itinerantes". La carencia de personal, explica Castro, es generalizada en los distintos servicios y es tan evidente, añade, "que no se puede negar". Apunta a que muchos agentes trabajan muchas más horas de las de su jornada laboral porque, reprocha, "una intervención no pueden dejarla a la mitad". Tal como vienen reclamando en los últimos años, el sindicato exige que los concursos que se convoquen en el 091 sean "acordes" con las necesidades.

SIN REFUERZO

Desde la Jefatura de la Policía Nacional descartaron el martes disponer de ningún refuerzo por el aumento de robos en pisos en la ciudad y negaba "carencia" de personal en la plantilla. Fuentes del 091 achacaban la falta de funcionarios a las vacaciones de verano y defendían que todos los asaltos de este tipo son investigados por "especialistas en delitos contra el patrimonio". Defendían que se ejecutaban los planes específicos de prevención de delitos de robos en viviendas y establecimientos marcados por parte del Gobierno central, aunque los sindicatos fechan el último puesto en marcha en 2017. Desde ese momento no se ha actualizado el protocolo, según los trabajadores.

A lo largo del fin de semana se registraron más de una decena de asaltos en la ciudad: cuatro en A Zapateira, dos en El Ensanche y en Ciudad Vieja, y uno en Riazor, Monte Alto, Agra del Orzán y Os Castros.