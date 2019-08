Albada inicia la retirada de basura de Nostián tras cuatro meses acumulada a cielo abierto

Albada llegó ayer a un acuerdo con Gestán Medioambiental para trasladar las alrededor de 12.000 toneladas de rechazos „basura que no se puede reciclar„ que acumula en Nostián a su centro gestor As Pías, ubicado en Sobrado dos Monxes. A 24 horas de que venciera el plazo otorgado por el Concello para asumir las labores de retirada de manera forzosa y tras cuatro meses de apilación de los residuos a cielo abierto en la planta, la concesionaria del tratamiento de desechos cerró el pacto que hará, según fuentes del sector, que la normalidad vuelva a Nostián en menos de cuatro meses. Albada asumirá los 42 euros por tonelada que costará el transporte y tratamiento de los residuos. Esta tarifa se ajustaría a lo establecido en el convenio con el Concello por lo que este no tendría que asumir un desembolso a mayores por la operación.

La empresa gestora de residuos arrancará hoy, a las 8.30 horas, los trabajos de transporte y tratamiento de los residuos acumulados y, para ello, utilizarán durante la jornada vehículos de piso móvil. En total, serán 13 automóviles los que se usarán en todo el proceso y fuentes de la compañía apuntan que se han contratado tres operarios para la labor. Otros doce empleos indirectos se generarán con el envío de los rechazos que, tras la retirada de las 12.000 toneladas será periódico, según el contrato firmado ayer. Gestán Medioambiental ya recogía en Nostián la basura no recuperable que generaban los municipios agrupados en el Consorcio das Mariñas y también dio servicio a la ciudad durante tres años antes de que la concesionaria pactara con la planta de Grixoa, cerca de Santiago.

Fue hace dos años cuando, por mejora en las condiciones del acuerdo, Albada cambió de destino los rechazos y así lo mantuvo hasta abril, cuando la Consellería de Medio Ambiente prohibió que Nostián enviase allí la basura por las quejas vecinales. Ahora, fuentes de la concesionaria explican que la gestión anterior que compartieron y la "ejemplaridad" en las condiciones de tratamiento de la basura motivaron la firma del acuerdo. La llegada de los rechazos desde A Coruña hasta Sobrado no afectará a la empresa, apuntan, porque ya estaba en marcha un plan de mejora de las instalaciones con una inversión de dos millones de euros desde hace meses. En esta instalación se cumplen "estrictamente" las normas europeas y es la única del noroeste español que gestiona el lixiviado (líquidos que resultan del tratamiento de basura) en un recinto cerrado y cubierto. Así, los fluidos son depurados y reutilizados como agua de riego y los gases, filtrados en la propia carpa.

Finalmente serán 42 los euros que Albada pagará por tonelada, aunque esta cantidad podría aumentar hasta los 45 céntimos dependiendo del estado de la basura trasladada. La Xunta ofrecía al Concello una tarifa de 55 euros por tonelada por llevar la basura a Sogama, pero solo para lo acumulado al aire libre, siendo después el coste de alrededor de 70 euros, más de 30 euros más de lo finalmente pactado.

Revisiones

El Concello anunció ayer que los técnicos municipales comenzarán las "revisiones oportunas" de los requisitos que dieron al traslado de la basura el próximo lunes. Fuentes del sector especifican que el traslado se realizará en función de criterios técnicos y que, salvo imprevistos „como podrían ser lluvias muy abundantes„, no se alargará los cuatro meses que ordenaba la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán. Entre los requisitos que marcaba también estaba el envío de informes diarios para informar de la situación, que saliera un máximo de 26 camiones al día de Nostián o que se efectuaran los movimientos en horario diurno y entre lunes y viernes.