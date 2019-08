Los caseros que ignoraron el depósito del alquiler abonaron 122.000 euros a la Xunta

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) ha abierto, en los dos últimos años, 139 expedientes sancionadores a propietarios de inmuebles en alquiler por ignorar la obligación legal de depositar el mes de fianza en la Administración autonómica. Casi mil, además, no lo hicieron en el plazo estipulado y tuvieron que pagar intereses. En total, los dueños de las viviendas abonaron 122.183 euros tras no acatar la legislación en materia de arrendamiento y dejar en custodia el dinero en las oficinas que tiene en A Coruña este órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. En 2018 se depositaron 5.822 fianzas de contratos con fecha de 2018.

La creación del IGVS en la ley 3/1988 ya había abierto la puerta a que los arrendadores entregaran a la administración los depósitos; una práctica que durante años asumieron las cámaras de la propiedad inmobiliaria. El objetivo era salvaguardar el dinero prestado por los inquilinos para que los dueños, una vez extinguido el contrato, pudieran recuperarlo y afrontar posibles desperfectos en el inmueble. Sin embargo, fue a comienzos de la década cuando un decreto (42/2011) relanzó la obligación de presentar las cuantías para los casos de fincas urbanas. En 2012, con la aprobación de la Lei de Vivienda, la medida alcanzó un nuevo marchamo legal. El importe es por regla general de una mensualidad si el contrato es de un año o más. Si no alcanza a los doce meses, el pago se reduce a la fracción proporcional de dos mensualidades.

El cumplimiento de la norma por parte de los caseros ha ido creciendo, en buena medida por el temor a las sanciones, que puede ir de los 300 a los 3.000 euros. El ingreso debe materializarse dentro del mes siguiente a la fecha de la formalización del contrato con el inquilino, independientemente de la duración que ambas partes hayan suscrito. Una vez finalizado, el dueño debe acreditar su finalización para recuperar el dinero. Y si la vivienda se vuelve a encontrar un inquilino, de nuevo se inicia el proceso.

Si la fianza no se ingresa en tiempo y forma en los fondos del IGVS, se abren dos escenarios. De entrada, si los arrendadores la depositan por iniciativa propia, aunque tarde, ha de abonar los intereses. En la oficina de A Coruña, se registraron 386 casos. Los propietarios pagaron, en cargas por la demora, 16.348,27 euros. En 2018, el número de expedientes por retraso se multiplicó. Fueron 609, casi un 58% más, por un total de 21.669,90 euros. La mayoría corresponden a propietarios de A Coruña, aunque algunos pueden realizar el trámite en la ciudad por proximidad u otras causas. Aunque la fianza sí se devuelve, la Xunta no retorna los intereses.

Pero hay otros caseros que nunca llegan a formalizar el depósito, por lo que el IGVS tiene que abrir un expediente para investigar el impago. En 2017, la Administración autonómica resolvió 97 expedientes en A Coruña, que supusieron multas de 54.149 euros. En 2018, cayó el número: 42 investigaciones incoadas con un total de sanciones de 30.017 euros.

Las multas, según explica Vivenda, estarán entre los 300 y los 3.000 euros y su importe no puede ser inferior al doble del depósito no realizado, como establece la Ley de Vivenda de Galicia. La misma normativa aclara el destino de los recursos que recibe el IGVS por las señales del alquiler. El dinero no se queda estático en sus cuentas. Un máximo del 70% de los recursos podrá ser destinado "a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas de promoción pública, a actuaciones directas en núcleos antiguos o sujetos a un proceso de renovación urbana, a medidas de fomento del alquiler y a políticas de fomento del derecho a la vivienda".