"Esa idea de que estamos protexidos por ser cidadáns comunitarios é irreal"

Na viaxe de volta dende Liverpool, onde impartiu unha conferencia no seminario Unwanted UE Citizens (Cidadáns da UE non desexados) o profesor de Dereito Penal na Universidade da Coruña (UDC) José Ángel Brandariz reflexiona sobre a falta de "altura de miras" dos políticos actuais para plantexar e abordar un proxecto común en política migratoria. Sostén que nese ámbito "nunca houbo" unha estratexia conxunta, salvo algunha excepción, e asegura que a desprotección que se teme que conleve ao 'Brexit' xa se da en varios países, tamén con cidadáns comunitarios

De que trataba a ponencia?

O seminario buscaba discutir a situación en diversos países europeos das persoas de nacionalidade comunitaria. Co conto do Brexit estase poñendo sobre a mesa o debate de que os cidadáns comunitarios non teñen tantas proteccións como aparentemente teñen. Podemos ser deportados dos países da Unión Europea por moitos motivos, e de feito pasa. Este era o marco do debate: en que medida o que se supón que pode pasar co Brexit, non pasa xa noutros países aínda que sexa descoñecido. A miña conferencia ía disto. Eu traballo moito o tema das deportacións. En Barcelona están a full coas deportacións, manteros, carteiristas... O tema non era que as deportacións están enfocadas a carteiristas das Ramblas, o tema é que se un carterista é inglés, vano largar?

Inflúe a xenofobia? É igual cun francés que cun marroquí?

Supostamente a un francés non se lle podería facer nada e a un marroquí si. Unha persoa dun país non europeo está sometida a toda normativa de extranxería.

Sería o mesmo se é marroquí que estadounidense?

Non o é, curiosamente, e esa é a parte intersante. O que traballaba na conferencia de Liverpool e que é bastante descoñecido é que todas esas nacionalidades supostamente privilexiadas, incluida a española, son obxecto de control migratorio e deportación. Todos os anos se deporta de media a 15 españois de Alemaña. Segundo a lexislación non é posible. En comunitarios só se pode cando supón un grave ou moi grave risco para a seguridade nacional.

Entón por que se fai?

Non está claro que ao Ministerio de Asuntos Exteriores lle preocupe iso. Aos españois se lles deporta de todos os países da UE. Alemaña recoñece os números, outros non. Non temos información exacta de por que motivos. A impresión é que é fundamentalmente por unha dinámica de marxinalidade. Tipo, "estou durmindo nun caixeiro e son ianqui"; " Me da igual que seas yanqui; á terceira vez que che deixo durmir en caixeiro, entras na roda". Hai unha muller española en proceso de expulsión de Francia por participar en manifestacións dos chalecos amarelos. Iso é moito mais infrecuente. Só o fai Francia. Nos demais países expúlsante por dúas razóns: porque saes de prisión e porque estás tirado na rúa. Porque nun determinado momento hai unha visión de que vai ser un peso para os servizos sociais. Non encontras ningún documento oficial. É un traballo de investigación que tes que facer.

E que atopou no seu?

Que é un procedemento moi xeralizado por Europa adiante. Hai o discurso de que o Brexit deixa en posición moi debilitada, un debate realtivamente irreal porque hai un volumen moi grande de procedementos de control migratorio que se aplican igual a comunitarios e a non comunitarios. Ninguén dubida de que se deporta a magrebíes, o que non se sabe é que un español que vive en Berlín en nun momento lle veñen tres mal dadas e acaba en dependencia dos servizos sociais, acaba expulsado e prohíbeselle a entrada en Alemaña. Esa idea de que estamos protexidos por ser comunitarios e temos liberdade de movemento non é real. En Reino Unido e Francia é onde máis grave é a devaluación dos dereitos das persoas comunitarias.

Por que?

En Inglaterra sempre houbo unha dinámica xenófoba moi forte; o Reino Unido é o único país que ten unha verdadeira maquinaria de deportación: ten vontade política, recursos económicos e saberes organizacionais.

Máis que EEUU?

EEUU deporta moita máis xente, pero fracasa moito. Reino Unido é o máis eficiente e eficaz. E Francia sempre quixo gardar un punto de soberanía nas súas leis para expulsar con máis facilidade.

Entón o da política común?

Hai moito tempo que non hai nada común. É o dilema do prisioneiro: todo o mundo xoga as súas cartas pensando en si mesmo e todos perden. Os 28 países europeos non pensan en Europa, senón nas propias cartas, e todos perden.

Que se pode facer?

Dubido sinceiramente que o Consello Europeo teña a menor idea. E non ten capacidade política para implementala.

Hai algún interese común?

Hai un interese común, pero non lle interesa a ninguén. Pedro Sánchez quere, pero Salvini non, porque lle dá resultados electorais inmediatos.

Que propón vostede?

Pediríalles aos políticos un pouco de altura. Que teñan altura de estadistas e sexan capaces de abordar os problemas europeos a longo plazo. Levamos demasiados anos con pouca confianza no proxecto europeo. Hai que volver crer. Non hai unha solución aos problemas de Europa fóra da Unión Europea.