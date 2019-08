El Ayuntamiento sumó 350.000 euros al presupuesto del Colón en su primer año

En su primer año de gestión municipal, el teatro Colón programó 155 espectáculos „algunos de ellos con funciones dobles o que estuvieron varios días en cartel„ y contó con un presupuesto total de 850.000 euros. El convenio firmado entre la Diputación y el Concello para la gestión municipal del recinto durante dos años, prorrogables otros dos, incluía una aportación de 500.000 euros del ente provincial a la Administración local, sin embargo, ese dinero no fue suficiente para poner en marcha toda la programación que durante el primer año ofreció el teatro, fue por ello por lo que el Concello completó con 350.000 euros la partida inicial.

Antes de que acabe el año, la Diputación coruñesa y el Concello se volverán a reunir, en la comisión de seguimiento del convenio, para acordar si, llegado el mes de julio de 2020, se mantiene el contrato firmado en 2018, si se extingue o se modifica.

"Tenemos que decidir en estos meses. Vimos que había ciertos desajustes en el convenio, sobre todo en el mantenimiento, que se había estimado a la baja y no se habían contado la luz y el agua. Vamos a hacer números y a intentar reajustar el convenio", explicó a este diario el concejal de Educación y Cultura, Chero Celemín, que considera que las cifras del recinto deben ajustarse en el futuro al presupuesto que tiene establecido, después de hacer un esfuerzo económico para "arrancar" el espacio tras el parón en su programación.

"Si la Diputación decide continuar con el Colón estoy seguro de que hará una buenísima programación con un carácter provincial y, si decide que continuemos, seguiremos en esta línea de programación eficaz, que ha dado muy buenos números a nivel de localidades y de aceptación, pero también es verdad que el primer año se programó con gran cantidad de espectáculos para fidelizar al público, ahora que ya está fidelizado, haremos programación de muy buena calidad pero un poco más racionalizada", adelantó el concejal. No lo hace solo por el ahorro que supondrá a las arcas municipales un nivel menor de contratación de espectáculos sino también para garantizar que "el personal pueda descansar" y deje atrás "la actividad frenética".

Durante el primer año de gestión municipal, desde julio de 2018 a junio de 2019, pasaron por el Colón más de 60.000 espectadores. La directora del recinto, Bettina Kohlhaas, agradece "el esfuerzo" del Concello para conseguir invertir 350.000 euros a mayores en el funcionamiento del Colón con el objetivo de "poner el barco en marcha". Sobre la aportación de la Diputación, Celemín explica que, aunque medio millón de euros parezca mucho dinero, "no lo es" para un teatro.

"No es mucho porque 300.000 euros van a programación y los otros 200.000, a mantenimiento, salarios... Hemos gastado 850.000 euros este primer año, pero eso no se debe mantener en el tiempo. Es una de las cosas en las que he insistido mucho en todos los departamentos en los que tengo competencias, que el presupuesto debe ajustarse a lo que hay", recordó Celemín.

Para el próximo ejercicio, el Colón pretende dar una vuelta a su programación y apostar por programar menos espectáculos diferentes y que los que se oferten estén varios días en cartel. A falta de que se cierre la programación, la directora del Colón explica que el plan de trabajo se basa en hacer un gran espectáculo todos los meses y en completar la oferta con actuaciones y propuestas de menor calado, que complementen las programaciones de los demás recintos municipales, del teatro Rosalía, del Coliseum, del Fórum y del Ágora. Kohlhaas aboga por "ajustar la programación al presupuesto real" en 2020 y por que tanto música como teatro, humor y danza tengan su espacio en este recinto.