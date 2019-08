Unas Olimpiadas por aprender

Las Olimpiadas de la Formación Profesional, las WorldSkills 2019, acaban de llegar a su fin y de regreso están los participantes coruñeses, Yamila Sidati y Brais Mosquera, que viajaron a Rusia tras ganar la fase española del certamen en panadería y ebanistería, respectivamente.

Yamila, estudiante de cocina en el CFIP Paseo das Pontes, ha participado en la categoría de panadería, y aunque no ha conseguido llegar al podio, ostenta la medalla de oro en el Campeonato de España. "Cuando yo me presenté a los campeonatos fue por una petición de una de mis profesoras de de pastelería, que me propuso ir, y yo le dije: si tú realmente crees que podemos ir allí a hacer un papel digno, adelante. Fuimos pasando fases, y hasta ahora que llegamos a las Olimpiadas", explica la alumna.

Más de1.300 jóvenes de 63 países han participado en estas Olimpiadas, que se celebran cada dos años, y que cuentan con 56 especialidades. Yamila solo se había preparado durante cuatro meses para estas pruebas, tras resultar ganadora en el campeonato de España. "Había gente que llevaba dos años preparándose para esto, lo que ha implicado que el nivel fuese altísimo. Es una competición muy complicada, pero yo me quedo con la experiencia y con el aprendizaje", indica Sidati.

Por el momento, su meta está en el Campeonato de Europa, que se celebra en Graz, Austria, el próximo año, aunque la estudiante no descarta la posibilidad de participar en alguna otra competición si se le presenta la oportunidad.

Entre las pruebas a las que se enfrentó, Yamila destaca una elaboración artística, hecha a partir de una masa muerta „harina de centeno y almíbar„ con la que crear una figura cuya temática fuese el mar, con la que los participantes debían demostrar "ser capaces de crear un elemento llamativo que exponer en el escaparate de un tienda y animar a la gente a entrar", resalta Yamila. En su caso, la base de su figura eran las patas de un pulpo y una masa de coral fermentada.

"Lo que es más difícil de las Olimpiadas es estar allí, mantener el tipo e ir sacando las recetas que se nos pide. Tenemos que aprender a afrontar la presión, lo que supone una competición como esta, y para mí eso es lo principal", señala. Esta estudiante de cocina indica que también se queda con las amistades, y la unión que ha formado con sus compañeros. "El aprendizaje, ver diferentes culturas y métodos de trabajo, nos llevemos o no medalla, es lo más importante".

Positiva pese no haber ganado, esta alumna valora que estas competiciones van a favorecerla en su vida laboral. "Abren un montón de puertas", destaca. En un futuro, Yamila, que estudia el ciclo de cocina, subraya que aunque la cocina le encante en un futuro espera poder abrir su propia pastelería.