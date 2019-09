"Para la cárcel hay que buscar un proyecto del Estado, como un museo arqueológico"

Entra en el despacho todos los días a las 07.30 horas, dice que ese ratito en el que está solo en Casa Paredes lo aprovecha para contestar el correo y leer la prensa con calma. El concejal de Educación, Cultura y Memoria Histórica, Chero Celemín, asegura que ha empezado con muchas ganas de darle una vuelta a sus áreas en estos cuatro años.

¿Qué tal está llevando el aterrizaje en la concejalía?

Los primeros días con mucha intensidad, es un trabajo apasionante el de la educación y la cultura, así que, con ilusión y con ganas de hacer proyectos. Llevo un mes y medio y me parece que llevo ya muchísimos meses.

Se encontró con el IMCE, con el que, en principio, no contaba.

Sí, es una parte muy importante en el área de Cultura.

Su perfil entraba más en la lista por la rama de la educación que por la de la cultura.

Llevo toda la vida de maestro y la educación es algo que me es muy cercano. Desde la educación podemos hacer una sociedad mejor. Podemos educar a niños y niñas en valores como igualdad, justicia social, cooperación, solidaridad. Si un niño aprende a amar la cultura, tendremos adultos formados que enseñarán a sus hijos a respetar el patrimonio.

El Concello no tiene competencias en el currículo de Educación, más allá de las escuelas infantiles, ¿qué proyectos tiene?

Tenemos que decidir si las escuelas infantiles se quedan en Educación o en Servicios Sociales. Respetaré la decisión de la Corporación, pero soy partidario de que pasen a Educación porque creo que, más que un servicio asistencial, es educativo. Tenemos proyectos pero tenemos que aclarar este asunto antes.

¿Seguirán haciendo obras en los centros aunque pertenezcan a la Xunta?

Sí, nos hemos reunido y las obras tenemos que compartirlas, ver cuáles podemos hacer cada administración, cuáles son las más necesarias y cómo hacerlas.

¿Cuáles son las prioritarias?

Cuando venga el arquitecto de vacaciones, ya planificaremos. Hay algunas de las que ya nos estamos haciendo cargo y otras que quedan por hacer, cuando tengamos esos datos, podremos decidir.

¿No tienen una lista de las necesidades de los centros?

Tenemos una de las que quedan por hacer y que tiene el Concello en marcha. Esas continuarán y las que faltan son las que tendremos que conjugar con la Xunta.

¿En el presupuesto de 2020 irán obras en colegios?

Sí, siempre van. A mí me gustaría que fuese una partida mayor, porque los colegios tienen una media de más de 25 años y algunos, como el Eusebio da Guarda, tienen complicaciones técnicas porque hay que contar con Patrimonio, y requieren más inversión.

¿Mantendrá todos los programas educativos que hay en marcha o hará cambios?

Siguen, aunque primero me quiero reunir con los centros educativos para saber cuáles son sus prioridades y necesidades. A mí me gustaría hacer cambios estéticos, como mobiliario más atractivo y decoración en las paredes para que sean centros más llamativos para el alumnado.

Entró y ya se tuvo que poner a tope con las fiestas.

Las fiestas no me corresponden a mí directamente. La programación la hace Diana Cabanas, que es quien toma las decisiones. Yo hago la parte administrativa, de contratación, de firmar... Ella se encarga de la calle y yo de los recintos cerrados.

Heredaron la programación de este año de Marea, para 2020, ¿volverán los toros?

No es el momento más apropiado, está el proceso judicial abierto y, primero, hay que resolverlo. Será una cuestión a valorar. No existe una demanda actualmente de que vuelvan los toros a las fiestas. Sé que hay una gran parte de la población que se opone a ellos y otra que no. En principio, vamos a ver cómo se resuelve esta cuestión y miraremos.

¿Tiene sentido mantener un mes de fiestas cuando la mayoría de las ciudades tiene una semana grande o diez días?

Es muy difícil decirle a los coruñeses que les quitas días de fiesta. Es cierto que puede haber un exceso de actividad en los primeros quince días: está el Noroeste, la feria del libro, la de artesanía, el Teresa Herrera, los conciertos de María Pita... Conviene estirar un poco la programación, hacerla más progresiva, para que, ya que la tenemos, la ciudadanía pueda disfrutarla.

¿Y qué pasará con el Noroeste, lo mantendrán tal y como está ahora o habrá cambios?

El Noroeste es un festival que funciona y, a lo mejor, hay que darle una vuelta más, no disgregarlo en tantos espacios. Hay una carga excesiva de grupos que tocan a la misma hora y, aunque sean distintos, habrá gente que quiera verlos todos y que no puede hacerlo. Tendremos una reunión en septiembre y se tomarán decisiones. Se respetará aquello que consideremos que ha funcionado. A lo mejor un concierto de rock en las Bárbaras no es lo más adecuado porque podemos tener dificultades para acceder en el caso de que una persona se ponga mala, o de evacuación rápida. Yo las fiestas las veo muy positivas, tuvimos que arrancarlas nada más llegar y sin tiempo para decidir. La parte musical es potentísima, pero va en detrimento de otras artes, como los espectáculos visuales, o circenses a los que también hay que darles una oportunidad.

Tienen la Batalla Naval y Manicómicos...

Sí, son maravillosos. A lo mejor hay que darles más protagonismo para que el teatro de calle tenga más presencia.

¿Y la romería de Santa Margarita, que este año casi no se celebra si no es por la presión de las asociaciones?

Es que es una pregunta más para Diana [Cabanas] porque es una fiesta en un espacio abierto.

¿Qué van a hacer con la dirección del Fórum y del Ágora ahora que la directora está en excedencia?

Es algo en lo que estoy trabajando desde el principio, es fundamental una dirección en el Fórum y otra en el Ágora y eso se va a solucionar en breve. Y es fundamental también la dirección del IMCE.

¿Y quiénes serán?

No debería decirlo porque los nombramientos hay que cerrarlos primero. En esta casa tenemos la suerte de que tenemos a un personal muy bueno que trabaja con mucha profesionalidad e implicación y con mucha experiencia. Una vez que tengamos dirección en el IMCE y en el Ágora y el Fórum, eso nos llevará a una mejor programación, podremos levantar los reparos de Intervención, porque no van con informe de la dirección, y eso ralentiza las cosas.

¿Plantean hacer obras en los recintos? Hay bibliotecas con goteras, el Coliseum tiene los baños sin cerrojo...

Sí, hay que hacer bastantes reparaciones. Yo he dicho que todas las deficiencias se presupuesten para este año para ir acometiendo la mayor parte de las que se necesitan. En todos los presupuestos siempre tiene que haber una parte importante de inversión porque, si los edificios no se atienden periódicamente, los arreglos después tienen un coste mucho mayor. Pasa también con la cuestión laboral. Una de las deficiencias más grandes que nos encontramos al llegar es la falta de personal en muchos servicios por culpa de la ley Montoro.

¿Y es fácil sacar plazas para cubrir todas esas vacantes?

Es fácil porque está José Manuel Lage, que le va a dar solución en breve.

Y con el Palacio de la Ópera, ¿qué van a hacer?

Es la sede del consorcio para la promoción de la música más importante del país y eso hay que visibilizarlo. Hay que hacer que todas las formaciones del Consorcio actúen en María Pita para que la gente sepa la calidad que tienen. Para seguir con todas las formaciones que tiene la Sinfónica necesitamos financiación, que la Xunta haga su aportación. Nosotros estamos recuperando a las empresas que estuvieron ayudando al Consorcio en su momento y que se fueron marchando por diversas razones. El hecho de apoyar a la Sinfónica o al Consorcio lo que hace es humanizar a las empresas, apoyar a la ciudadanía