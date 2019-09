Durante décadas, María Jesús Millarengo acudía a sus clases para enseñar inglés y conversar con los alumnos. Todo eso ya forma parte del pasado, y aunque sigue impartiendo clases en una asociación, su pasión ahora es la escritura, el turismo rural y su jardín. "Empecé mi vida laboral en el colegio Cristo Rey de Oleiros", cuenta la exprofesora. Allí estuvo más de ocho años. Millarengo reconoce que es no es una persona de fechas y números, de ahí que le cueste recordar cuántos años estuvo en cada colegio y cuánto tiempo dedicó a la enseñanza. También es una forma de preservar el misterio de su edad.

De todos modos, mantiene su espíritu joven y sus ganas de emprender proyectos. "Me gusta seguir haciendo cosas a pesar de estar jubilada", confiesa, a la vez que echa la vista atrás: "Después del Cristo Rey, pasé a los Maristas y, de ahí, a un centro de Formación Profesional". Horas y horas de clases que le han dejado muy buenos recuerdos. Nunca le faltó trabajo. "En aquel tiempo había mucha demanda de profesores de inglés porque no había suficientes personas cualificadas. Me sobraba trabajo y podía elegir adonde quería ir", explica.

De los Maristas pasó al Eirís después de que le sustituyese un docente formado en Estados Unidos. Le dejó el puesto y siguió su andadura, hasta que le surgió la oportunidad de entrar en el colegio de Formación Profesional de A Cubela. "Ahí me quede definitivamente. Feliz y encantada", expone. Su experiencia fue tan buena que los últimos diez años desempeñó el papel de directora del centro. "Es donde más tiempo estuve trabajando, donde me jubilé", detalla María Jesús, a la que no le costó abandonar las aulas. "El día que me jubilé fue uno de los más felices. Creí que nunca iba a verlo", reconoce. Y lo dice porque ha cambiado mucho la docencia y le tocaba lidiar con mayores. "Lo primero que haces es quitarte el reloj porque ya no hay cambios de clases ni exámenes ni una hora para levantarse de cama".

Pero, desde entonces, no se quedo quieta. Su vida sigue moviéndose a una velocidad vertiginosa. Primero recibió una propuesta del Ayuntamiento de Neda para dedicar su casa al turismo rural. "Porque no había este tipo de servicios en la zona. Me animaron y me gustó mucho", indica. Tampoco dejó a un lado el inglés, imparte clases "de forma altruista" en una asociación cultural, de la que también forma parte de la directiva. Además, se relaja escribiendo y ya ha publicado dos libros. "Voy a por el tercero. Se va a llamar O burro do cura", desvela. Todas sus obras están basadas "en hechos reales", recuerdos y personas que se le han quedado grabadas en la memoria. "Las desarrollo de otra manera pero son historias que conozco desde niña", añade.

María Jesús Millarengo también tiene un "jardín muy grande" al que le dedica tiempo, aunque ultimamente necesita "ayuda" para poder darle el cuidado que necesita.