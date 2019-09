"Me niego a alquilar el MAC, antes acondiciono otro lugar para la obra"

Con el Palacio, ¿qué harán?

Estamos interesados en rescatarlo, pero queremos saber cuál es la oferta. Estamos haciendo números porque tiene muchas deficiencias y lo normal es que, cuando devuelves algo, lo hagas casi en las mismas condiciones en las que te lo entregaron, pero no es el caso. Todo dependerá del precio que ponga Comar. Ojalá lo solventemos pronto. Es un edificio muy grande, hay muchos intereses y estaría bien que quedase en el Concello y que pudiese ser algo más que la sede del Consorcio y acoger otras actividades, como congresos, que pudiésemos alquilarlo... Antes de recuperarlo tenemos que pensar en que necesitamos a una persona encargada de la dirección, mantenimiento, acomodadores... No es recuperar el edificio y ya.

¿Está cerca el acuerdo?

Al final va a ser una cuestión presupuestaria. Si hay voluntad de fraccionar el pago, de poderlo repartir en varios ejercicios...

Y con las bibliotecas, ¿para cuándo la remunicipalización?

Se habló de la municipalización, aunque las bibliotecas ya son municipales, lo que se pretendía era que los trabajadores pasasen a ser personal municipal. Espero que el nuevo pliego esté a primeros de enero o febrero. Eso dará tranquilidad a los trabajadores porque se podrá aumentar la cuantía [para actualizar los salarios], habrá un apartado de formación, que no se estaba contemplando... Lo que va a hacer eso es dar tiempo para estudiar cuál es la fórmula que mejor les va a los trabajadores y al Concello.

¿En qué sentido?

Si uno quiere convertir su plaza en una de funcionario, yo no conozco ninguna otra fórmula que la del examen-oposición. Podrás contarle los méritos y la antigüedad hasta un 40% pero para el resto hay que arriesgarse y hay que ir a un examen público. Se intentó hacer a través de Emvsa pero no nos podemos meter en un proceso que empezó mal y que no sabemos cómo va a acabar. Una vez que se haya licitado tenemos dos años para ver las fórmulas que tenemos, bien a través de un consorcio, ir sacando las plazas poco a poco, o bien continuar como estamos.

¿Cuántos años de contrato?

No lo sé, hay que irse a dos años prorrogable otro más. Al principio, pensaba que un año prorrogable otro más sería suficiente, pero estudiar estas cosas lleva su tiempo. Lo ideal es hacer 2+1 y, si a los dos años tenemos la solución, renunciamos a la prórroga, si queremos seguir con el modelo, lo agotamos, pero ya preparando el siguiente pliego.

Si siguen con el modelo incumplen el acuerdo con el BNG.

No me niego al proceso, pero hay que preguntarse si todos los trabajadores lo quieren. Entiendo que habrá personas que quieran arriesgarse pero otras, no. No las podemos forzar a un proceso que les va a suponer una situación difícil cuando son trabajadores que han estado muchísimos años en la biblioteca haciendo un trabajo excelente. Hay que buscar fórmulas mixtas a veces.

¿Habrá acuerdo con Naturgy para reabrir el MAC?

Yo creo que Naturgy con esto cometió uno de los peores errores de su apuesta empresarial. Haber cerrado el museo provoca una desafección de la ciudadanía, que cada vez menos la verá como una empresa afín, sabe que está aquí solo por razones económicas.

¿Y qué harán ahora?

Me niego a pagarles un alquiler de su propiedad para tener la colección, antes alquilo un lugar, lo acondiciono y paso las piezas para allí. Estoy esperando a ver si la Xunta, como entidad superior, toma la iniciativa o la toma Naturgy, si no, en otoño empezaré a llamar para ver si hay posibilidad de acuerdo, pero tiene que haber una implicación grande de la empresa.

¿Cuál sería la situación ideal para el Concello?

Que Naturgy se replantease el proyecto y lo viese como algo positivo porque no solo es la actividad del museo sino las residencias y las actividades que tenía.

Otra de sus competencias es el archivo histórico, ¿se va para Tabacos por fin?

Ese archivo es impresionante. Está en un sitio que, en su día seguro que fue acertado, pero que ahora a mí me preocupa. Es antiguo, de madera, si hay cualquier desgracia, adiós. Hay que trasladarlo. En cuanto salí de allí me puse a buscar lugares. Hay uno que me gusta especialmente, que es el que está al lado de la Casa Cornide, en el antiguo edificio militar [el antiguo Gobierno Militar], donde está el centro cívico de la Ciudad Vieja. Es un edificio bastante grande con muchas posibilidades. Si se pudiese trasladar y me diesen el permiso correspondiente, sería ideal, porque valdría de archivo, de lugar de estudio y también podría tener una pequeña sala de exposiciones para que la gente lo fuese conociendo.

Los Museos Científicos fueron una revolución en su día, pero algunos se están quedando anticuados, ¿qué planes tienen para ellos?

Los museos son otra de las joyas de la concejalía, pero tenemos que ser críticos. La exposición del acuario hay que cambiarla, lleva veinte años y casi está igual. En su momento fue muy moderna pero ahora ya empieza a parecer anticuada. Hay que introducir alguna especie más y alguna novedad. Estamos mirando para colocar en otro lugar las focas y esto irá ya en presupuestos de 2020. Empezaremos por ahí.

En noviembre de 2016 se acabó el contrato de la tercera planta de la casa museo de Picasso, entonces, se planteó la compra pero finalmente se optó por el alquiler, ¿sigue encima de la mesa la idea de comprarla?

Yo sería favorable a la compra porque queda para siempre, pero es una cuestión presupuestaria, como siempre. A las casas museo habría que darles una vuelta, sobre todo a la de Picasso. Creo que hay que darles un hilo conductor entre ellas y con otros espacios que nos cuentan la historia de la ciudad. El castillo de San Antón, por ejemplo, es la parte más antigua, está Picasso por un lado, Casares Quiroga por otro, María Pita...

¿Cómo le gustaría dejar la concejalía, cuál querría que fuese su legado?

Soy muy ambicioso y no quiero decir todo porque igual no llego. Con que pudiésemos trasladar el archivo, tener un nueva escuela de música, una sede completa para el Consorcio con presupuesto para que la orquesta pueda ir de gira por Europa y que las formaciones que tiene la OSG puedan salir fuera de Galicia, modernizar los museos y dejar una programación educativa consolidada y los colegios arreglados y modernizados para unos cuantos años, ya me quedaría contento, además de cubrir todas las vacantes en la concejalía.

Aunque no sea directamente de Cultura, su concejalía también tendrá mucho de que decir en cuanto a qué le gustaría hacer en la antigua prisión provincial si se consigue abrir de nuevo al público.

Está hecha un desastre no solo exteriormente sino en el alma. La inversión que hay que hacer en ese edificio es millonaria. Creo que tiene que ser una inversión que haga el Estado porque si no, es imposible ponerla en condiciones. Se me ocurre que podría ser un museo arqueológico dependiente del de Madrid porque, sinceramente, el Ayuntamiento es imposible que pueda acometer una rehabilitación así. Proxecto Cárcere hizo una labor magnífica, se esforzó mucho en el adecentamiento, pero no deja de ser una tirita en una herida enorme. Está el problema de la titularidad, si ellos no la quieren para nada, que la donen.

Ya, pero hay un pleito sin resolver.

Creo quelo mejor es llegar a un acuerdo y buscar qué parte del Estado está interesado en hacer un proyecto ahí, podría ser una empresa, pero lo veo complicado.