El Concello prevé reorganizar las concejalías y que Servicios Sociales se instale en Tabacos

La Concejalía de Educación tiene, entre sus objetivos de este mandato, encontrarle una nueva sede a la Escuela Municipal de Música para que pueda seguir creciendo. Sobre la mesa del edil, Chero Celemín, hay varios movimientos para conseguir ese fin. El primero, que Urbanismo deje su sede en Monte Alto y que el edificio de la plaza Indalecio Prieto sea para la escuela de música, liberando, de ese modo, al colegio Curros Enríquez, que es su casa actualmente. Servicios Sociales también tiene previsto mudarse de Cuatro Caminos, aunque no para muy lejos, para Tabacos. El espacio municipal, que se había pensado como sede para el archivo, tendría así un nuevo destino y el archivo podría irse para la Ciudad Vieja

El Gobierno local estudia la reorganización de las concejalías en este mandato para liberar espacios y para dotar de contenido otros. El concejal de Educación, Cultura y Memoria Histórica, Chero Celemín, explica que, a falta de que se cierren todos los movimientos, la idea del Concello es mover Servicios Sociales para la Fábrica de Tabacos, donde el Ayuntamiento cuenta con un espacio tras la rehabilitación del edificio como sede judicial y que todavía está sin estrenar.

"Se ha pensado que para ahí se traslade Servicios Sociales. Hay que darle una entidad a la concejalía, donde está es un sitio muy pequeño, en Cuatro Caminos, tendría que tener un sitio más bonito. Yo tengo la idea de que Urbanismo, como está pensando en trasladarse, deje libre el edificio [en la plaza Indalecio Prieto]", relata Celemín, en este efecto dominó, la sede de Urbanismo quedaría libre para que pudiese instalarse en ella la Escuela Municipal de Música.

"Así, liberamos al Curros Enríquez, que podría crecer y la escuela podría crecer también en este edificio. Tiene mucha demanda y no podemos tener más usuarios porque físicamente no se puede", comenta el edil. La Concejalía de Urbanismo todavía no ha decidido su destino, pero uno de los que tiene sobre la mesa es la Casa del Agua, donde tienen sus sedes Medio Ambiente y las empresas municipales de agua y de vivienda. La Concejalía de Educación, Cultura y Memoria Histórica también está buscando un nuevo emplazamiento para el archivo histórico que, actualmente, está en Durán Loriga, pero para el que quiere encontrar un lugar más seguro „las instalaciones que ocupa ahora son de madera„ y que se pueda visitar. En los planes de Celemín está mover este servicio para el edificio del Gobierno Militar, en la Ciudad Vieja, donde está instalado también el centro cívico del barrio.

"Yo ya fui a ver el edificio, pero quiero que lo vea la archivera y quiero ir también con un arquitecto también para ver si se puede trasladar", explicó a este diario Celemín, que considera que el contenido del archivo hay que darlo a conocer entre los vecinos. "Yo creo que a todo el mundo le gustaría ver la partida de Emilia Pardo Bazán, cartas de los Reyes Católicos con esa letra tan bonita que tenían los que las escribían... Hay que trasladarlo, yo estoy convencido", sentencia Celemín, que cree que Servicios Sociales, que lleva la edil Yoya Neira, necesita estar en un lugar más amplio que su actual sede en Cuatro Caminos.