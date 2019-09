J.P. Sniadecki y Salomé Salas, protagonistas del ciclo Intersección

Los autores J.P. Sniadecki, Salomé Salas y Débora García protagonizarán la segunda edición del Festival Audiovisual Contemporáneo Intersección. El ciclo, que se desarrollará en la Fundación Seoane, desveló ayer los primeros nombres de su programa de este octubre, en el que ofrecerá del 24 al 27 piezas de artistas de vanguardia nacional e internacional.

Uno de ellos será el norteamericano J.P. Sniadecki, que visitará la ciudad para presentar sus obras El mar la mar, Foreign Parts y Yumen. El compromiso social de sus piezas rimará con la selección de la portuguesa Salomé Lamas, que estrenará su última creación, Extraction: The raft of the medusa, junto al visionado de títulos como A comunidade, Le boudin y Self portrait.

También con su última creación llegará la cineasta Débora García, que exhibirá su largometraje Segunda vez. Las piezas cortas Heartbeat, The breathing lesson y The glass wall completan por el momento los primeros anuncios del cartel, que busca este año la internacionalización sin perder de vista a Galicia con una sección dedicada al audiovisual gallego.

Como novedad, el ciclo contará además con la Intersección Lab, un taller coordinado por Enrique Lista, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta este viernes.