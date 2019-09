¿Qué va a pasar con el Noroeste?

Casi un centenar de conciertos, en escenarios de piedra, de arena, de hierba, con música rock, con folclore y con propuestas alternativas y con unas 100.000 personas asistiendo a ellos. El futuro del festival Noroeste está sobre la mesa, el Concello dice que mantendrá el formato, aunque no descarta cambios

El Gobierno local defiende que el festival Noroeste Estrella Galicia, con su formato expandido, que llena de música durante casi una semana los rincones de la ciudad, se va a mantener aunque, según fuentes municipales, se "dará una vuelta" a toda la propuesta para "mejorarla".

En una entrevista con este diario y publicada este pasado domingo, el concejal de Educación, Cultura y presidente también del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), Chero Celemín, explicó que, a partir de este mes, habrá reuniones en las que "se tomarán decisiones" sobre el futuro del Noroeste.

Celemín ponía entonces el foco en que el público no podía acudir a todos los conciertos que se programaban, ya que coincidían en horario y que quizá eso sería una de las cuestiones a corregir. Según fuentes municipales, la situación ideal sería que los conciertos no se pisasen, aunque, por ahora, ni confirman ni desmienten que esto se vaya a lograr, ya que todavía no han decidido qué hacer.

Sobre la mesa está el debate de si la programación de las fiestas está bien así o si se deben introducir cambios, por ejemplo, para fomentar las actuaciones enfocadas al público infantil o para darle cabida a otras artes escénicas más allá de la música y del festival Manicómicos.

El Gobierno local explica que, durante este año, se reunirán con asociaciones para conocer cuáles son sus demandas en relación con la programación de las fiestas, aunque fuentes municipales insisten en que consideran que el festival Noroeste ha funcionado y que, como tal, se mantendrá, con sus escenarios urbanos y con su broche final en la playa de Riazor, con grandes cabezas de cartel. Eso sí, no pone encima de la mesa números de artistas ni lugares en los que se desarrollará la nueva edición.

El primer día de agosto, la regidora, Inés Rey, aseguró que el Noroeste Estrella Galicia seguiría siendo "una de las apuestas del Gobierno local" por su potencial como dinamizador del turismo. En total, este año actuaron 75 bandas y artistas durante seis días en rincones como el castillo de San Antón o el Campo da Leña, que reunieron a más de 100.000 personas.

Celemín considera que hay "que darle una vuelta" a la propuesta y que hay "una carga excesiva" de grupos en esta semana si se pone en relación con el resto de la programación que ofrece el Concello durante el resto del mes, cuando hay días en los que solo hay ferias en los jardines de Méndez Núñez y alguna actuación.

Sobre los cambios que se podrían introducir y que el Gobierno local no descarta está la elección de escenarios diferentes que hagan más sencilla la evacuación del público en caso de emergencia. "Se respetará aquello que consideremos que ha funcionado. A lo mejor, un concierto de rock en las Bárbaras no es lo más adecuado porque podemos tener dificultades para el acceso en el caso de que una persona se ponga mala, o de evacuación rápida", contestó en la entrevista Celemín.

Marea Atlántica, la formación que cambió el concepto del festival, al hacer que se expandiese más allá de la playa, solicitó ayer al Gobierno local que mantenga el proyecto."El Noroeste, tal y como fue orientado desde 2016, situó A Coruña en el mapa de los festivales de verano y lo hizo destacando los valores de la cultura abierta, la diversidad y el feminismo", reivindicó Marea, que pidió "no dar pasos atrás", en este sentido, ya que el festival reunió a unas 100.000 personas.