Inteligencia para el avance médico

La doctora en Química Orgánica e investigadora de la Universidade da Coruña Elena Pazos gracias al programa 'InTalent', de la UDC e Inditex, acaba de obtener una beca de 1,5 millones de euros, la Starting Grant, con la que en los próximos cinco años trabajará en un equipo de nueve investigadores en el desarrollo de una metodología para crear materiales moleculares inteligentes que respondan a cambios en el entorno y se apliquen en campos como la biomedicina y la tecnología. El rector aboga por la consolidación de un "ecosistema de investigación"

"La química juega muchas malas pasadas, piensas que tienes la razón en algo y no la tienes". De esta relación de conocimiento e indagación con su disciplina formativa nace la vocación por la investigación de Elena Pazos Chantrero, investigadora marinense de la Universidade da Coruña (UDC) que acaba de obtener una de las becas más competitivas de la Unión Europea, la Starting Grant, dotada con 1,5 millones de euros. "La vocación va con la curiosidad de uno. En mi caso ha sido un proceso, siempre he querido conocer y saber por qué: al estudiar, en las prácticas de laboratorio y en el proyecto de fin de carrera", reconoce.

Gracias a la ayuda europea, Pazos dedicará los próximos cinco años a un proyecto de investigación que consiste en el desarrollo de una metodología que permita crear materiales moleculares inteligentes que respondan a los cambios en el entorno y modifiquen sus funciones para aplicar en ámbitos como la biomedicina, mayormente, o la electrónica.

A su equipo investigador de tres personas en la UDC, que completan dos estudiantes de doctorado, se le añadirá, con la beca Starting Grant, seis nuevos miembros (dos investigadores postdoctorales y cuatro estudiantes doctorales más) que profundizarán en el proyecto con el desarrollo de conceptos de ciencia básica y conocimiento nuevo en el Centro de Investigaciones Científicas Aplicadas (CICA), donde tiene su laboratorio.

"Llegar a este proyecto es fruto de mucho trabajo", admitía ayer Pazos en un acto junto al rector de la UDC, Julio Abalde, y el adjunto a Investigación de la Vicerrectoría de Política Científica, Investigación y Transferencia, Horacio Naveira. "Me he ido formando en diversas áreas y cuando adquieres conocimientos en diversas áreas de formación, como el doctorado o el trabajo actual que hacemos en la Universidad, quieres ir más allá en su aplicación", explica. "No podemos olvidar que ella es una magnífica investigadora", añade Abalde.

Elena Pazos, nacida en 1983, es doctora en Química Orgánica por la Universidade de Santiago. Su tesis, para la que estudió como visitante en Dublín e Illinois, versó sobre la síntesis de sensores fluorescentes para la detección de proteínas implicadas en el cáncer. Al acabar su doctorado se unió a un grupo de investigación en la universidad estadounidense de Northwestern gracias a una beca de la Fundación Barrié, con la que profundizó en el campo de la química supramolecular y de la bionanotecnología. En 2017 se incorporó a la UDC con el programa de captación de talento I nTalent, de la institución académica e Inditex.

Veinte investigadores españoles entre un total de 408 científicos becados de 51 países obtuvieron este año las ayudas Starting Grant. Galicia consiguió dos, la de la UDC y otra del Instituto de Ciencias do Patrimonio. Abalde insistió ayer en que uno de los grandes retos estratégicos de la UDC es la creación de un "ecosistema de investigación que permita consolidar a los distintos grupos de trabajo".