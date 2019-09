Madres y padres se unirán en una comisión para evitar retrasos en las becas comedor a partir de 2020

La creación de una comisión. Esa es la medida que prevé tomar la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de centros públicos para, a partir del curso 2020-2021, evitar retrasos en las becas comedor, de las que ayer se publicaron las listas provisionales. "Como cada centro tiene sus problemas y sus limitaciones, representantes de cada asociación se unirán para trabajar en una propuesta común que poder presentar el año que viene al Concello", detalla Dolores Blanco, que asegura que a día de hoy "es difícil establecer criterios" porque cada centro se encuentra con problemas diferentes. Una de las soluciones que se planteó es la de adelantar el proceso de solicitud de las becas comedor. "Pero no tiene sentido para los niños de tres años, porque tendrían que solicitar el comedor en enero, por ejemplo, y hasta marzo no sabrían a qué colegio van", explica. Por ello la Federación entiende que es necesario "unirse y trabajar de forma conjunta" para dar con una solución que no perjudique a las familias. Sobre el retraso actual, el Gobierno local culpó al anterior Ejecutivo y Marea replicó que habían dejado la mitad de las bolsas baremadas.