Air Nostrum retira 36 enlaces de Alvedro con Madrid entre diciembre y febrero

La compañía Air Nostrum, que es filial de Iberia, retiró ayer de la venta 36 enlaces de A Coruña con Madrid, las conexiones entre el 23 de diciembre y el 3 de febrero, los lunes, martes y miércoles, que operaba a las 8.50 horas, con destino A Coruña, y a las 10.35 horas, con aterrizaje en Madrid, según el colectivo en defensa de Alvedro, Vuela Más Alto.

La plataforma calcula que serán 3.600 las plazas que se pierdan con estos vuelos que dejan de operar y que, si bien estuvieron a la venta durante un tiempo, ayer dejaron de estarlo. La compañía no ofreció ayer explicación a este diario por la ausencia de la oferta de estos vuelos durante los días 23 de diciembre y 3 de febrero.

El Concello y el Consorcio de Turismo esperan cerrar en breve un convenio con una aportación de 125.000 euros con Iberia para la promoción del vuelo a Madrid desde Alvedro hasta octubre de 2020. Fuentes municipales especifican que la compañía ya ha puesto a la venta vuelos con ofertas, pero que todavía no se pueden exigir mejoras, ya que el convenio no se ha cerrado y porque, además, se firmará con Iberia, que es la empresa matriz, y no con la filial Air Nostrum.

Con esta aerolínea, sin embargo, prevé la puesta en marcha de un destino internacional „que complemente el Londres que opera Vueling ya„, aunque el acuerdo no se ha cerrado todavía. Fuentes municipales indicaron ayer que no es la filial de Iberia la única compañía con la que están negociando para ampliar la oferta internacional.