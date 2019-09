Cespa amenaza con ir a la huelga si el plan integral de limpieza baja los salarios

El secretario general del Sindicato de Traballadores da Limpeza (STL), Miguel Ángel Sánchez, amenaza con ir a la huelga si el pliego de condiciones del plan que prevé licitar el Concello para reforzar la limpieza en la ciudad recoge unos salarios más bajos que los que está pagando actualmente la concesionaria de la limpieza viaria, Ferrovial Servicios-Cespa, ya que, desde el sindicato entienden que dos personas que realicen el mismo trabajo para el mismo cliente deben tener salarios equivalentes.

Fuentes del Gobierno local indican que la fórmula que se utilizará para sacar a concurso este contrato, que tendrá como finalidad limpiar en profundidad los diferentes barrios de la ciudad, no está todavía decidida, pero que se inclinarán por la "más rápida", la que les permita que los operarios puedan salir a la calle cuanto antes a enfrentarse a calles y zonas verdes castigadas por la suciedad.

El secretario general de STL, que es el sindicato mayoritario en el servicio de limpieza viaria, defiende que el trabajo pueden hacerlo desde Ferrovial-Cespa, aunque, eso sí, respetando sus tablas salariales. Si el contrato se le adjudica a la empresa que actualmente está prestando el servicio, los operarios de Cespa acometerán las labores del plan integral y urgente de limpieza en los barrios. Si sale a concurso público y otra empresa resulta la adjudicataria, los trabajadores de STL no se opondrán siempre y cuando "respete los salarios" que tienen los trabajadores de Cespa.

Si la nueva empresa gana porque su precio es más bajo que el de las demás porque reduce los salarios de sus operarios, entonces, los trabajadores de la actual contrata, al menos los afiliados a STL, irán a una huelga indefinida.

"Lo que no vamos a consentir es que vengan personas a barrer a nuestra ciudad por el Salario Mínimo Interprofesional. Es un agravio", relata Sánchez, que alerta de que no les "temblará el pulso" al enfrentarse al nuevo Gobierno local por este tema, ya que no es la primera vez que van a la huelga para lograr sus reivindicaciones.

Minuto de silencio

El sindicato STL ha convocado a todos los trabajadores de la concesionaria a acudir a un minuto de silencio en recuerdo de su compañero Manuel Riveiro, fallecido el año pasado cuando hacía su ruta, en uno de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos. Los trabajadores están llamados a reunirse esta noche, en las instalaciones de la empresa, en A Grela a las 23.45 horas para recordar a su compañero. Lo hacen un poco antes del inicio del turno, ya que es sobre la medianoche cuando los operarios se suben a sus camiones para vaciar los contenedores de la ciudad.

Manuel Riveiro, de 49 años, circulaba por la rotonda de Lonzas en dirección a El Corte Inglés de madrugada cuando el vehículo volcó del lado del conductor dejándolo atrapado. En el accidente sufrieron heridas leves otros dos trabajadores. A partir de este suceso, los operarios decidieron que solo saldrían a completar sus rutas si los vehículos estaban en buenas condiciones.

Una auditoría externa en el material de la compañía reveló que cuatro de cada cinco camiones de Cespa tenían fallos graves o muy graves durante el mes de febrero.