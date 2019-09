"Nos preguntan por el parto 'vintage"

"Ahora nos preguntan dónde está el parto vintage", dice la directora técnica de la Domus, Patricia Barciela. Su intención y la de sus compañeros es que el nuevo módulo sobre el inicio de la vida en la Casa del Hombre pueda estar casi cerrado a finales de año y que se exhiba en 2020, aunque sabe que, como en tantas otras cosas, la llamada de la naturaleza tendrá mucho que ver. A mediados de julio, retiraron las imágenes del parto que se pudieron ver desde la inauguración del edificio hace 24 años, para dejar paso a una exposición sobre nutrición y muchos echaron de menos ese alumbramiento.

"Retiramos el parto con la idea de poner uno nuevo, empezamos a hablar con el Chuac (Complexo Hospitalario Universitario A Coruña), con las matronas... Queríamos contar la diversidad de partos que puede haber, como el parto en casa... Esa idea fue creciendo para que el proceso fuese más completo y complejo", explica Barciela.

No es fácil de conseguir el material, porque una familia ha de acceder a ser grabada en un momento muy íntimo y en el que las cosas se pueden torcer y salir mal. Era complicado, pero la encontraron y es también, según reveló el actor Luis Tosar en el programa La ventana, de la Cadena Ser, la misma que cedió este momento para la película Quien a hierro mata, que él protagoniza junto a María Vázquez.

"Es un proceso bastante invasivo, aunque sea con la mejor intención, porque tiene que haber luces, cámaras, un grupo de personas en la habitación... Por un lado, estaba el proyecto con el hospital y los museos y, por otro, la película. La productora [Vaca Films] contactó con el Quirón y encontró una familia y un ginecólogo que estaban de acuerdo, entonces, acordaron que lo iban a donar a la Domus también", relata Barciela. Y es que, por ahora, los museos científicos todavía no tienen las imágenes, que pertenecen a la productora coruñesa pero que cederá el material para renovar el módulo del parto de la Domus.

La intención es completar la información que se dio durante estos 24 años y, además, hacerlo con un vídeo que tiene "un valor añadido", el haber formado parte de una película. "En los museos nos gusta unir todos los aspectos de la cultura y esto une ciencia con cine, aunque seguimos trabajando en complementar este espacio y en mostrar varios partos, por eso nos hace falta más tiempo", confiesa Barciela, a la que le gustaría que el proyecto estuviese casi listo a final de año, pero que sabe que quizá esto no sea posible.

"Queremos que sea un lugar recogido en el que podamos avisar a la gente de lo que va a ver, para que decida si quiere o no verlo porque no queremos que nadie salga traumatizado", explica Barciela, que ha leído durante el verano infinidad de mensajes, sobre todo de jóvenes, que le piden que vuelva a exhibir el parto.

Sobre la decisión de la familia y cómo quiere que se la trate a partir de ahora, la directora de la Domus no tiene información ya que es la productora la propietaria de las imágenes. "La familia que donó el parto que se vio hasta este verano había pedido discreción y en ningún momento trascendió su identidad porque así lo había pedido", recuerda Barciela, que considera que, "ya que la familia ha sido tan generosa de donar su parto, hay que mimarla".

La Domus se prepara para grabar más partos, aunque sabe que las cosas no siempre saldrán bien. "Dependemos no solo de las familias que quieran donarlos sino de los tiempos, porque si lo deciden ahora, pero están en el primer trimestre... Hay que ver también cómo sale ese parto, ojalá que no haya problemas, pero si los hay igual no se puede exponer. Una familia, por ejemplo, estaba dispuesta a donar su parto pero se complicó y la madre, que lo estaba pasando fatal, dijo que no quería a nadie más que a su pareja y al ginecólogo en la habitación, y es normal", recuerda Barciela. Además, desde la Domus cuentan con estar siempre preparados para poder grabar, sea la hora que sea, para poder indagar en los diferentes partos del siglo XXI.