Albada ya ha retirado 800 toneladas de la basura acumulada en la planta de Nostián

Albada ya ha retirado 810 toneladas de residuos que se acumulaban en el exterior de la planta de Nostián. La compañía Gestán Medioambiental mantiene un ritmo de recogida de 135 toneladas diarias y las ha transportado hasta su planta de Sobrado en los últimos seis días. Además de trasladar la basura apilada desde abril en el exterior de Nostián, la empresa también se encarga desde el viernes pasado de los rechazos „basura que no se puede reciclar„ que se generan a diario en A Coruña. Los municipios de la comarca agrupados en el Consorcio de As Mariñas ya tenían contratado este servicio con la compañía antes del conflicto en la ciudad. En total, a diario se mueven 250 toneladas, un 60% pertenecientes a domicilios coruñeses y un 40%, a casas y empresas del área metropolitana.

Desde la Concejalía de Medio Ambiente ratifican que el plan previsto para la retirada de las 12.000 toneladas de residuos se está siguiendo a rajatabla en la planta. El Concello marcaba varias condiciones a la concesionaria para acometer las labores, como que se sacaran entre 135 y 150 toneladas al día y que se trabajara de lunes a viernes. En este punto, el Gobierno local ha dado el visto bueno a que el pasado sábado sí que hubiera retirada de residuos para agilizar el trabajo. Tal como se está procediendo, se podrá cumplir otro de los requisitos marcados por la concejala Esther Fontán, que ya no quede ningún rechazo apilado al aire libre en un plazo de cuatro meses, lo que significará 80 jornadas de trabajo.

Fuentes cercanas a las labores avanzan que se podría incrementar "ligeramente" la cantidad de residuos que salen de Nostián en próximas fechas aunque aclaran que no será un cambio sustancial ya que, aunque se aumenten el número de camiones de transporte, el tratamiento en la planta de As Pías, en Sobrado, sigue unos protocolos que deben cumplirse para que no haya riesgos medioambientales. Aún así, se prevé una mejora del proceso conforme avancen las salidas de basura de Nostián y las entradas en la planta de Gestán MedioAmbiental.

La concesionaria del servicio en A Coruña abonará 42 euros por tonelada a la compañía por el traslado y procesamiento de la basura. Conseguir la tarifa más ajustada fue lo que demoró varias semanas la llegada a un acuerdo, tras la prohibición por parte de la Xunta, en abril, de que Albada llevara los rechazos a la planta de Grixoa, donde los llevaba habitualmente.