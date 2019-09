'Don Giovanni', la experiencia irrepetible

Todo está listo en la ciudad para el que está destinado a convertirse en el estreno del año en materia de ópera. Don Giovanni levantará mañana el telón por primera vez, y lo hará ante un Teatro Colón repleto hasta la bandera. La expectación es grande, y no es para menos. La producción es el resultado de la combinación de los esfuerzos de un nutrido elenco de profesionales, con la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Gaos como encargados de la instrumentación y la música.

La ópera de óperas se hará realidad sobre el escenario con el cineasta Carlos Saura en la dirección escénica y el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez en la dirección musical, además de contar con un reparto de actores que mezcla a artistas asentados con jóvenes promesas. Aunque el director de la producción es Gómez Martínez, fue Carlos Saura quien llevó la batuta en un encuentro celebrado ayer, horas antes del ensayo general, en el que los actores y directores aprovecharon para arrojar sus propias impresiones sobre su labor y personajes.

El cineasta adoptó el papel de entrevistador e interpeló a sus compañeros acerca del carácter de la ópera y sus roles. El propio Saura admite, pese a su bisoñez en el teatro, su interés y cariño por el género. "Como cineasta, desde la butaca del teatro lo que veo es un plano general. Me gustaría salir ahí y grabar las expresiones de los actores", explica. Bromeó (o no) sobre la posibilidad de grabar una película sobre el proceso de realización de una ópera.

La producción, que se estrena en A Coruña como ya lo hiciera hace 250 años, en 1768, año en el que nuestra ciudad se convirtió en la primera del país en transformarse en escenario de Don Giovanni, será una ocasión más a sumar de las ochenta y tantas veces que Gómez Martínez ha dirigido ya la obra de Mozart. Es el director español que más veces ha dirigido Don Giovanni, pero siempre bajo una máxima, la de respetar a rajatabla lo que el compositor plasmó en su día en la partitura. "Los genios, cuando escriben, lo dejan todo muy claro en el pentagrama. Nuestra misión es trasladar la obra lo más cerca posible a la idea que él tenía", explica.

No ha resultado complicado hacer realidad el proyecto al contar, en el personaje de Don Giovanni, con el considerado como uno de los mejores barítonos del mundo, Juan Jesús Rodríguez, quien, pese a sus dotes para interpretarlo, dice no identificarse en absoluto con su rol. "Es un personaje muy actual. El abuso de poder, las clases sociales, el maltrato, son temas de hoy. Con esos mismos poderes violenta y viola mujeres. Es una realidad vigente que puede y debe cambiar", relata.

La mezzosoprano italo-americana Ginger Costa Jackson interpreta a Donna Elvira, la esposa de Don Juan, "a quien ama verdaderamente" pero a quien, pese a sus esfuerzos, no es capaz de cambiar. En el rol de Donna Anna, la soprano italiana Gilda Fiume, cuyo personaje, en palabras de su intérprete, "le gusta guardar las apariencias, se casa con un hombre al que no ama y al que quiere utilizar". El bajo-barítono Simón Orfila pondrá voz al sirviente Leporello, de quien opina que "soporta todo por dinero pero que tiene una parte humana".El rol de Don Ottavio corre a cargo del tenor Francisco Corujo, que sostiene que su personaje "es el único que pone sentido común, y cuyo sentido del deber se nota en los recitativos". La soprano Rocío Pérez encarna a Zerlina, "un personaje que es joven, pero no es tonta ni inocente". El barítono Gerardo Bullón pondrá voz a su amante esposo, Masetto, a quien considera "muy simple. Un borrico enamorado" En resumen, Don Giovanni tiene todos los elementos para convertirse, en palabras de César Wonenburger, director artístico de la temporada lírica, en "una experiencia irrepetible".