Lluvia de 'poliexpán' en Rubine

Los hosteleros y los vecinos de la calle Rubine denuncian que las obras de impermeabilización de una fachada hace que "nieve" poliestireno expandido desde hace varias semanas, por lo que, sus viviendas y sus locales están repletos de bolitas blancas.

Los bares que tienen terrazas se quejan de que los clientes no quieren sentarse ya en sus negocios porque sus consumiciones se arruinan con la lluvia de poliexpán. Fuentes municipales explicaron ayer a este diario que la Policía Local acudió en varias ocasiones a la zona alertada por los vecinos y los hosteleros y que han inspeccionado las obras aunque todavía no tienen conclusiones de ese informe, por lo que las obras siguen en funcionamiento y no se han paralizado. Desde el Gobierno local indican que este tipo de desprendimiento de materiales es "habitual" en este tipo de obras de impermeabilización de fachadas.

Los hosteleros, comerciantes y vecinos se quejan de que esta situación se repite desde hace varias semanas, pero que se agrava, sobre todo, en jornadas como la de ayer, en la que arreció el viento en una calle que ya es especialmente ventosa.