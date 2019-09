El BNG alerta de irregularidades en la gestión de los rechazos de Nostián

El BNG presentó ayer en Betanzos, a orillas del río Mandeo, una iniciativa que elevará hoy ante el Parlamento para exigir la paralización del traslado de los rechazos de Nostián al vertedero de Sobrado dos Monxes que superen el límite de carbono orgánico disuelto permitido.

El diputado Xosé Luis Rivas,, arropado por integrantes del BNG del área de Betanzos, denunció ayer irregularidades en la gestión de los rechazos de Nostián que van a parar al vertedero de As Pías, en Sobrado, que gestiona Gestán . Rivas recuerda que hasta finales de abril de 2019 los rechazos procedentes de A Coruña se depositaban en el vertedero de Grixoa (Santiago) hasta que se suspendieron por superar los máximos de contenido orgánico disuelto.

"Resulta curioso que en Sobrado entren los mismos rechazos sin que las inspecciones preceptivas por ley detecten ninguna anomalía", ironizó el diputado.

El BNG reclamará también en el Parlamento la suspensión del proyecto del nuevo vaso del vertedero de As Pías con capacidad para 530.096 metros cúbicos y denuncian que se permita en una zona ambientalmente sensible, entre los nacimientos de los ríos Mandeo y Tambre y con una escorrentía para el regato de As Pías, que desemboca en el Mandeo. "Un suicidio medioambiental", denunció Rivas, que recordó que hace cuatro años que se legalizó el vaso actual "de aquella manera". Criticó además que este vaso se proyecta al lado del Camiño de Santiago. "Lo que queremos es Nostián funcione y ofrezca un compost de calidad para recuperar las tierras de cultivo", concluyó.

Los representantes de la formación en los municipios bañados por el Mandeo denunciaron ayer el mal estado del río, que registra constantes vertidos fecales e industriales. El portavoz del BNG en Betanzos, Henrique del Río, recordó que la ría debería estar totalmente saneada en 2015.