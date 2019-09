El Gobierno local reconoció ayer en el pleno que "hay 55 beneficiarios de la renta social que no recibieron el pago", según las palabras de la concejal de Bienestar Social, Yoya Neira. Los impagos se resolverán, dijo, "cuando se apruebe el modificativo de crédito". "En julio fueron 35 las personas que no recibieron la renta social hasta agosto", aclaró. Marea criticó que, en el traspaso de poderes, alertó al nuevo Gobierno sobre esta situación, que provoca "un grave riesgo a los beneficiarios", apuntó la portavoz, María García. "Son las mismas personas que no han sido renovadas ni les han dado prórrogas", añadió. Neira señaló que fue Marea "la que no incluyó partidas para la renta social en su modificativo".