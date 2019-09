"El subidón de estar haciendo una foto en un lugar único es incomparable"

Los certámenes de fotografía más prestigiosos del mundo se han acostumbrado a las imágenes de Julio Castro. El fotógrafo coruñés ha ganado en dos años medallas y distinciones en el Pano Epson, el Trierenberg, el Tokyo International, el Siena Awards y, el más reciente, el IPA estadounidense

Tres menciones de honor por una imagen tomada en Estados Unidos titulada A Dream Come True y el primer puesto en Panorámicas con la serie fotográfica Paisajes del Mundo, que reúne instantáneas capturadas en Galicia, Eslovenia, Nueva Zelanda, Noruega y Estados Unidos, constituyen el último premio de Julio Castro Pardo, el International Photography Awards 2019, al que concurrieron 12.000 fotografías.

De tantos premios, ¿cuál le ha hecho más ilusión?

La medalla de oro en el Trierenberg Super Circuit de Austria. Muchos lo consideran los Oscar de la fotografía y desde que empecé en este mundillo mi sueño ha sido ganar una medalla aquí.

¿Y de qué foto se siente más satisfecho?

Es muy raro que esté satisfecho al cien por cien, siempre hay aspectos que se pueden mejorar. Si elijo una, quizá sea A Dream Come True, que saqué en una zona montañosa de Utah y tuvo una mención de honor en el IPA. Había estado allí en 2017 pero por la dificultad para llegar y a que no íbamos preparados para pasar la noche no pude hacer fotos con unas condiciones de luz ideales o nocturnas. Este año volvimos con tienda de campaña y abrigo para pasar la noche a mas de 2.000 metros de altura y tras una ruta de ascensión de mas de 1.000 metros de desnivel y 10 kilómetros. Mi intención era retratar el arco de la Vía Láctea entre colinas de color blanco, con mi mujer iluminando con una linterna en el centro.

¿En cuántos países ha hecho fotografías para premios?

Desde 2015, que es cuando empecé a enviarlas a premios, en Islandia, Canadá, Noruega, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Eslovenia, Croacia, Alemania, Austria, Nueva Zelanda y Argentina, además de España. Mi próximo destino va a ser Japón.

¿Qué país tiene los mejores cielos, los mejores mares o las mejores montañas?

Un país que recoge todo tipo de paisajes y condiciones, y que también es el paraíso de los amantes de la fotografía de paisaje es Islandia. Quizá no tenga los mejores cielos, zonas de costa o montañas del mundo, pero tiene de todo y muy variado. Personalmente tengo debilidad por los parque nacionales de la Costa Oeste de Estados Unidos.

¿Cuánto retoque hace a las imágenes?

Según la fotografía. Cuando tienes un formato RAW de una gran calidad, buena luz y un lugar espectacular poco hay que retocar. Sin embargo, sí que hay fotos que para que luzcan un poco más y sacarle todo su potencial hay que hacer un retoque intenso trabajando a fondo aspectos como la luz, el color, contraste o detalle.

¿Vive la fotografía como una pasión?

Por supuesto. Ha cambiado mi forma de ver los viajes y la naturaleza. Ahora me cuesta visitar un lugar sin pensar en qué foto haría o qué encuadres serían los mejores. Además, el componente social que tiene este mundillo me ha hecho conocer a buenos amigos con los que compartir consejos, vivencias o viajes.

¿Lleva siempre la cámara encima?

La verdad es que no. La llevo cuando tengo previsto ir a hacer fotos. Las horas del día en las que suelo hacer fotos son el amanecer, el atardecer y la noche; en otros horarios ni siquiera la uso.

¿Hace fotos con el móvil?

Cuando no llevo la cámara sí, me sirven de recuerdo y de complemento a la cámara, que la uso para las fotos más profesionales.

¿Qué le da más subidón, estar en un lugar fantástico tomando imágenes o cuando las observa detenidamente luego?

Sin duda, estar en un lugar fantástico tomando imágenes. El postprocesado me gusta y disfruto mucho viendo las fotos y recordando el momento y lugar donde las hice, pero el subidón del momento de estar tomando una imagen en un lugar único, cuando los minutos y las horas vuelan sin darte cuenta, es incomparable. No hay ninguna foto que sustituya esos momentos inolvidables que se graban en tu mente.

Después de tantos premios, ¿le llegan ofertas de trabajo en el ámbito de la fotografía?

Sí, de vez en cuando vienen ofertas de colaboración de marcas, patrocinadores, ponencias o talleres prácticos y teóricos.