El 092 multa a la empresa de los patinetes eléctricos por uso del mobiliario sin permiso

La Policía Local ha levantado, al menos, tres actas contra la empresa que, la noche del miércoles al jueves, instaló medio centenar de patinetes eléctricos en las calles de la ciudad para su alquiler. El Concello indica que, entre otras razones, la empresa será multada por ocupación del espacio público sin autorización, por utilización del mobiliario público y por el uso privativo, tanto del espacio público como del mobiliario.

La empresa que ha puesto estos patinetes en la calle, sin embargo, defiende que, actualmente, no está incumpliendo ninguna normativa y que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de A Coruña para hablar de la implantación de este servicio que, actualmente, está en fase de prueba.

El director general de Buny, Sergi Monferrer, asegura que su firma opera con "total legalidad" por la falta de normativas específicas y de ordenanzas municipales que regulen el uso de los patinetes eléctricos y su utilización compartida. Fuentes municipales indican, sin embargo, que el hecho de que los usuarios dejen los patinetes aparcados en las estaciones de Bicicoruña ya supone un motivo para la sanción, porque se incumple la normativa que regula el uso de este servicio municipal.

"La Policía Local detectó patinetes no autorizados ocupando aparcabicis públicos sin autorización. El mobiliario público no se puede utilizar de forma anárquica y es cierto que estamos actuando para exigir responsabilidades y ordenar el uso de estos medios de movilidad personal, que no ponemos en tela de juicio, pero que hay que ordenar", comentó ayer el concejal de Urbanismo y Movilidad, Juan Díaz Villoslada, que asegura que, antes que las sanciones a la empresa, se estudiará la forma de "poner coto" a este "uso anárquico" del espacio público.

Villoslada aseguró ayer que, a diferencia de otras empresas que habían pedido permiso para iniciar una actividad similar en la ciudad, Buny había empezado a operar sin más. Una afirmación que Sergi Monferrer confirma, ya que explica que, si bien "hace unos meses" puso en conocimiento del Concello que iba a iniciar su actividad en la ciudad y solicitaba una reunión con el Gobierno local, esa petición nunca fue contestada.

Monferrer asegura, sin embargo, que su empresa se pone a disposición del Concello para mejorar el servicio que presta en la ciudad a través de su aplicación móvil y que se muestra favorable a subsanar las deficiencias que le notifiquen. "Estacionamos con un candado los patinetes en los aparcabicis para que no los dejen tirados, como en otras ciudades", admite el director general de Buny.