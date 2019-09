La Policía Local inicia la retirada de los patinetes eléctricos de alquiler

La Policía Local ha iniciado ya la retirada de los patinetes eléctricos de alquiler que operan en la ciudad. La empresa Buny los instaló la noche del miércoles al jueves en distintos puntos de A Coruña. Hasta ayer, la Policía Local había levantado tres actas de infracción .

Fuentes municipales indican que la Policía Local tiene orden ya de retirar los patinetes eléctricos de esta o de cualquier otra empresa que carezca de permiso del Concello para alquilar sus servicios en la ciudad.

Entre las infracciones que le imputan a la empresa están las de hacer un uso lucrativo del mobiliario y del espacio público y de carecer de licencia para trabajar en la ciudad. Los agentes retiraron, al menos, un patinete que se había estacionado en los postes de Bicicoruña.

El director general de la firma Buny, Sergi Monferrer, indica que no tiene constancia de que se le hayan retirado los vehículos y que, por eso, siguen aparecieno como disponibles en la aplicación, ya que no pueden darlos de baja a no ser que se les notifique que están en el depósito.

Monferrer explica también que siguen "a la espera" de que el Concello les diga "qué infracciones" han cometido para poder "subsanar" las deficiencias del servicio.