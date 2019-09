El Concello regulará la utilización del patinete eléctrico este año

El concejal de Movilidad de A Coruña, Juan Díaz Villoslada, ha afirmado este lunes que "antes de que se termine este año" pretenden "sacar una regulación, aunque sea provisional pero urgente", para ordenar la circulación del patinete eléctrico que establezca por dónde debe circular.

El patinete, que constituye uno de los retos de movilidad de la ciudad, ha generado polémica después de que el Ayuntamiento multase a una empresa de alquiler que puso vehículos de este tipo sin permiso en las bases para aparcar bicicletas de la ciudad.

En declaraciones a los medios de comunicación durante el acto de inauguración de la Semana de la Movilidad, una iniciativa europea que se celebrará desde este lunes hasta el 22 de septiembre, Villoslada ha explicado que no demonizan "el patinete eléctrico ni ningún otro vehículo de transporte de modalidad personal sostenible", sino que han respondido específicamente a "esa actuación que no es legal, no es correcta".

Durante la presentación, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha expuesto otros retos de movilidad que su corporación pretende afrontar como "recuperar el carril bus" y "ampliar y mejorar el carril bici".

"Concienciarnos de la necesidad de caminar más y fomentar el uso del transporte público y la bicicleta", son, en palabras de Inés Rey, algunos de los objetivos de la Semana de la Movilidad de A Coruña.

En su intervención, la alcaldesa ha hecho hincapié en la necesidad de activar "la reflexión de la ciudadanía para ver que las alternativas son mejores" tanto para el medioambiente como para la salud.

En la programación de esta iniciativa, destaca el "día sin coche" que se celebra el domingo o las actividad con las que los ciudadanos podrán "ponerse en la piel de las personas de movilidad reducida", ha expuesto la regidora.

Durante esta semana quedarán cerrados al tráfico tres carriles, en dirección de salida en los Cantones, a la altura del Obelisco, donde se han instalado las carpas dentro de la programación prevista y que se podrán visitar de 11,30 a 13,30 y de 17,30 a 10,30 horas.