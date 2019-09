Alrededor de medio millar de personas participaron ayer en la séptima edición del Trail Terras do Mandeo que organiza el club As vellas non paramos en colaboración con el Ayuntamiento de Betanzos y que en esta ocasión conmemoró el 800 aniversario. La actividad incluyó además una nueva andaina solidaria para recaudar fondos para Noel, el niño de 12 años de Betanzos con meduloblastoma. Es la segunda caminata que se realiza en Betanzos para recaudar fondos para el ensayo clínico.