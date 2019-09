Una Policía Local de cómic

Con un diseño innovador, amable y para todos. Así se presentan los nuevos carteles publicitarios de la Unidad de Tráfico de la Policía Local. El mérito es de Patricia Rodríguez Dorado, que la semana pasada se proclamó vencedora del concurso organizado por el cuerpo policial municipal con su original proyecto.

"Cuando me enteré no me lo podía creer. Publicaron lo del concurso cuando solo contábamos con una semana para presentar el proyecto, y estuve cinco días enteros pensando en una idea. Llevé a cabo la imagen durante los dos últimos, así que ganar fue una sorpresa porque tuve el tiempo justo", afirma Rodríguez.

La pontevedresa de 34 años, que actualmente está viviendo en A Coruña, se encuentra cursando su segundo año de Diseño Gráfico en la Escuela Pablo Picasso, y por ello pudo presentarse al certamen, dirigido a los estudiantes del centro. Y es que la intención de la iniciativa era muy clara: además de renovar su imagen, la Unidad de Tráfico quería mostrar una faceta más cercana hacia los jóvenes de la ciudad.

La propuesta de Patricia, escogida entre otros veinte proyectos, narra una historieta a través de un diseño inspirado en las viñetas de un cómic, y su idea surgió de los recuerdos de su infancia. "Quería mostrar la imagen que tenía en mi cabeza de la policía de tráfico, así que me inspiré en mis recuerdos de cuando era pequeña y asistíamos a las clases de educación vial en el colegio", cuenta la artista.

Además, según la autora, este tipo de imágenes gusta y llama la atención a todos los públicos."El cómic gusta a niños y adultos, y está bien para mostrar esa imagen amable de la policía a todo el mundo. La idea principal era crear una historieta, de forma que cada roll up corresponde a una viñeta, y en cada una de ellas aparece reflejada una sección de la Unidad: un policía que salva a un joven de ser atropellado, otro que toma la declaración en un accidente de tráfico y otro que hace una prueba de alcoholemia", concluye la estudiante.