Conexión 'beatle' para el Camino

A Coruña y los Beatles, John Lennon en particular, comparten vínculos que confluyen en el Xacobeo 2021, con la promoción del Camino Inglés de Santiago a través de un videoclip. La hermanastra de Lennon, Julia Baird, participó ayer en el comienzo de la grabación de una pieza audiovisual con la que la Xunta y el Consorcio de Turismo de A Coruña difundirán los atractivos de la ruta inglesa del Camino, con sus paisajes y su espíritu de comunión.

Baird, que ha estado en la ciudad cuatro veces desde 2005, es una de las protagonistas del clip, una peregrina que recorre el trayecto desde Ferrol y A Coruña hacia Santiago para obtener la Compostela. En su travesía se cruza con otra caminante, una guitarrista con los rasgos de Carolina Rubirosa, autora de O teu camiñar, la canción que pondrá música al videoclip y a la promoción de la ruta el próximo año Xacobeo. Las administraciones implicadas prevén presentar el resultado de la grabación en Galicia, Londres y Nueva York desde los últimos meses del año.

Julia Baird inició ayer el rodaje a los pies de la Torre de Hércules, donde representantes del Concello y la Xunta la saludaron. El equipo de grabación tomó después planos de ella en el castillo de San Antón, las galerías de la Marina, la iglesia de Santiago, la colegiata de Santa María y la estatua de John Lennon en los jardines de María Pita. Por la tarde, el guion la llevó a O Burgo, Sigrás, Sarandóns y Bruma. El segundo día de rodaje, mañana, tiene localizaciones en Ardemil, Sigüeiro y en el bosque encantado y varias localizaciones de Santiago, entre ellas la plaza del Obradoiro. Curuxeiras, Montefaro, San Martiño de Xubia, Ponte do Porco, Fraguas do Eume, Betanzos y de nuevo A Coruña para unas últimas tomas en un plató componen el tercer y último día de grabación.

"Estoy encantada de que me ofrecieran protagonizar el vídeo. Nunca le digo no a A Coruña y hace un día fantástico", admitía ayer Julia Baird, al mediodía bajo el sol, antes de entrar en la iglesia de Santiago para que una cámara siguiera sus pasos a su espalda. "Yo no sé actuar, solo hice teatro en la escuela, y me han pedido que camine despacio, con lo que me gusta a mí ir deprisa", bromeaba equipada con la mochila y el bastón de apoyo de una digna peregrina. Las caminatas diarias que se da en el campo, donde vive, entre Manchester y Liverpool, la ayudarán sin duda a mantener el tipo durante el breve rodaje por el Camino Inglés, una ruta que John Lennon y Salvador Dalí proyectaron cubrir en la década de los setenta. "He cogido fuerza", asegura.

La participación de Julia Baird en la grabación tiene a la gallega Carolina Rubirosa como responsable. La cantautora, que con su banda The Funkles interpretó versiones de The Beatles en varios países europeos (en la mismísima The Cavern de Liverpool donde florecieron los Fab Four), hizo la ruta británica en junio del año pasado, cuando la hermana de John Lennon fue distinguida en la ciudad como embajadora por la Real Orden de Caballeros de María Pita. Ya eran amigas desde hacía una década y aquella experiencia de peregrinaje inspiró a Carolina para componer una canción en la que el Camino no era sino una alegoría de la vida. Con las imágenes que tomó entonces montó un vídeo que poco después empezó a mostrar "a distintos estamentos", a los que propuso realizar un clip más profesional con su amiga inglesa como protagonista. "A la Xunta les gustó la idea, y a Lanzada Calatayud, gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña, también. Y nos pusimos en marcha", cuenta. Ahora O teu camiñar, ese tema musical, acompañará a Julia Baird para ser banda sonora de la promoción del Camino y del Xacobeo 2021.