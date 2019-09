Abuelos en edad de emprender

Tres parados en edad de ser abuelos tratan de encontrar un hueco en el mercado laboral que ha dejado de confiar en ellos. Después de muchas puertas cerradas en su empeño por demostrar que siguen siendo útiles, ponen en marcha ellos mismos su propio proyecto: abrir una guardería. Esta es la síntesis argumental de Abuelos, comedia dramática dirigida por Santiago Requejo que se estrena el 11 de octubre. En paralelo a la promoción del filme ha surgido la iniciativa Premios +50 Emprende, que ayer aterrizó en A Coruña para recoger propuestas de negocio en marcha o en proyecto cuyos impulsores son personas de más de 50 años. Habrá diez finalistas escogidos entre las ideas expuestas en una gira por trece ciudades y los tres seleccionados por un jurado experto se repartirán 30.000 euros como ayuda económica para sus negocios.

Una veintena de emprendedores se pasaron ayer por el centro municipal Accede Papagayo para grabar ante una cámara, en menos de tres minutos, la exposición de sus proyectos; otros también lo enviaron por correo electrónico. No son jóvenes ambiciosos con soluciones tecnológicas a mano, ni atrevidas mentes familiarizadas con términos como coworking o start up; son mayores (y no tan mayores) con ganas de seguir trabajando y de sentirse provechosos.

Raquel Rodríguez (arquitecta de 61 años) y Mercedes Otero (modista de 81), por ejemplo, presentaron su negocio en Accede Papagayo junto a Mercedes Álvarez, de 29 años. Son abuela, madre e hija que llegaron a la ciudad hace más de dos años desde Venezuela. En la calle Federico Tapia, en un local de poco más de 20 metros cuadrados, trabajan en Le Petite Monde, una modesta tienda de decoración y ropa infantil con diseños personalizados que abrieron para mantenerse ocupadas tras elaborar un plan de trabajo con la ayuda de una fundación. "Es un negocio muy pequeño con todo personalizado en el que cada una ha aportado lo que sabe hacer para sentirse útil y seguir creando", cuenta Mercedes.

María Luisa Mosquera, de 57 años, estudió danza y arte dramático. Habló ante la cámara sobre Casperle Espacio Creativo, proyecto con el que produce muñecos de lana de oveja y acuarelas de ilustración para juegos y tarjetas de invitación. Es una iniciativa en dos fases, la segunda, ahora, con ella sola como impulsora, por lo que busca el empuje para vender directamente al público las producciones y encargos que crea en su taller de Paderne.

Son dos ejemplos de emprendimiento maduro, desvinculado de la juventud, con los que los promotores de la iniciativa quieren reclamar a las políticas públicas que no marginen la actividad de los mayores en edad laboral. "¿Qué pasa con el talento de la generación de más de 50 años? No podemos olvidarlo. En la era del conocimiento hay que valorar la experiencia de los mayores", defiende Fernando Lallana, director de los premios. "Todos conocemos casos devastadores de expulsión del mercado laboral. Se lamenta que los jóvenes emigren para buscar trabajo, pero no se denuncia la falta de empleo de los mayores", añade Santiago Requejo, joven director de Abuelos.

Colaboran en la etapa coruñesa de los Premios +50 Emprende a Fundación Endesa, Asociación Telefónica de Mayores, la Asociación de Empresarias de A Coruña (AECO) y Afundación.