Educación exige a la Xunta el monitor que el Ramón de la Sagra pide para un niño con autismo

La petición al Concello que el ANPA del colegio Ramón de la Sagra ha hecho este curso para que un menor con autismo tenga la ayuda de un monitor para el comedor escolar, denegada por la administración local, ha motivado una denuncia de Marea Atlántica por dejar sin apoyo al niño. El área municipal de Educación explica que el Concello no es competente para facilitar este refuerzo, sino que debe hacerlo la Xunta, a quien exige que se la ofrezca "de manera inmediata".

El Gobierno local anterior proporcionó esta ayuda al Ramón de la Sagra en 2018 a través del programa de refuerzo escolar Poténciate. Tras reunirse con el ANPA y conocer la demanda del mismo apoyo denegada por el Concello, Marea anunció ayer que reclamaría al concejal de Educación, Jesús Celemín, conocer los motivos por los que dejó sin apoyo al menor en el comedor.

El Ayuntamiento explica en una nota que la ayuda del curso pasado se prestó a través de un programa para combatir el fracaso escolar no renovado ese año, "no para atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo". Concluye, por tanto, que no se le retiró la ayuda del monitor al alumno con autismo "puesto que la competencia es exclusivamente autonómica". Marea replica que el programa sí se renovó y que puede usarse para otras funciones escolares. Añade que, pese a no ser competente, el Concelló ofreció la ayuda al no hacerlo la Xunta.